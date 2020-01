Tennis : Janowicz, Zverev, Roumane, Guinard... Les principales têtes d'affiche de l'Open de Rennes

Rennes, France

Il n'y aura pas de joueur du top 150 mondial cette année à Rennes. Si le tournoi "prend une autre dimension", selon son directeur Matthieu Blesteau, en investissant le Liberté, au centre-ville, il a dû, cette année, revoir drastiquement son plateau à la baisse. Conséquence de l’incomparable concurrence de la première semaine de l'Open d'Australie, ce qui empêche les joueurs ayant disputé les qualifications de revenir à temps en Bretagne.

Pourtant, certains ont préféré la Bretagne aux antipodes. Présentation des joueurs qu'il faudra tenir à l’œil, entre come-back, promesses et local de l'étape.

Jerzy Janowicz

805 jours sans jouer un match de tennis sur le circuit. Ce lundi, sauf nouveau retournement de situation, le Polonais Jerzy Janowicz sera de nouveau un joueur professionnel, plus de deux ans après sa dernière rencontre, en novembre 2017, au challenger de Bratislava.

Jerzy Janowicz lors de l'un de ses derniers tournois, à Szczecin en Pologne en septembre 2017. © Maxppp - Marcin Bielecki

Depuis le géant polonais (2,03 m) a été freiné par des blessures récurrentes aux deux genoux et a partagé son temps entre opérations et rééducations. Il tentera de redevenir le joueur qu'il était, lorsque entre fin 2012 et mi 2013, il avait été la comète du circuit. Cette révélation avait commencé avec une finale au Masters 1000 de Paris-Bercy (battant notamment Murray, Cilic et Simon), et une fin de saison bouclée au 26e rang mondial, alors qu'il l'avait débutée au 221e. Il avait ensuite enchaîné ensuite par une demi-finale à Wimbledon 2013, où il atteint son meilleur classement.

Age : 29 ans

Nationalité : Polonais

Classement : non classé

Meilleur classement : 14e (août 2013)

Premier tour à Rennes : contre Tomas Machac (République Tchèque, 358e)

Misha Zverev

Lui aussi est un ancien membre du Top 30, et lui aussi connaît une descente aux enfers marquée par les blessures depuis 2017. Pendant que son petit frère Alexander, peut être le plus talentueux de la nouvelle vague du tennis mondial, tentera de remporter l'Open d'Australie, l'aîné, Misha, sera lui sur les cours du Liberté.

Pourtant, en 2017, il battait encore le numéro 1 mondial de l'époque, Andy Murray, à l'Open d'Australie, dont il avait atteint les quarts de finale, sa meilleure performance en Grand Chelem, battu par Roger Federer. L'Allemand avait ensuite connu une véritable traversée du désert, gagnant un seul match sur 22, sur abandon, entre août 2018 et juin 2019. Depuis, il tente de se refaire la cerise, passant notamment un tour au dernier US Open.

Age : 32 ans

Nationalité : Allemand

Classement : 277e

Meilleur classement : 25e (juillet 2017)

Premier tour à Rennes : contre Baptiste Crepatte (France, 349e)

Manuel Guinard

C'est le local de l'étape et "c'est le moment pour lui d'aller chercher son premier Challenger", disait cette semaine le directeur du tournoi, Mathieu Blesteau. Il faut dire qu'en 2019, le Malouin a remporté trois tournois ITF, la division en dessous , et battant des joueurs comme Steve Darcis, Dustin Brown et Lukas Lacko.

Des résultats qui lui ont permis d'entrer pour la première fois dans les 300 meilleurs joueurs mondiaux, et d'atteindre aujourd’hui, avec sa 291e place, le meilleur classement en simple de sa carrière. Il tentera cette semaine de réitérer les bons souvenirs de 2017 à Rennes, où il avait alors éliminé à la surprise générale, le Letton Ernests Gulbis.

Age : 24 ans

Nationalité : Français

Classement : 291e

Meilleur classement : 291e

Premier tour à Rennes : contre Antoine Escoffier (France, 369e)

Rayane Roumane

Michael Chang, Juan Carlos Ferrero, Richard Gasquet, Rafael Nadal... Le palmarès du tournoi des Petits As de Tarbes, le mondial des moins de 14 ans, compte des grands noms du tennis à son palmarès. Et le dernier Français à l'avoir remporté, en 2014, s'appelle Rayane Roumane, battant en finale l'Allemand Nikola Kuhn. Aujourd'hui Kuhn est 209e au classement, et joué des Masters 1 000. Roumane, 366e, a lui pris son temps.

Rayane Roumane au tournoi de Metz, en septembre dernier. © Maxppp - Pascal Brocard

Premier tournoi ITF dès novembre 2014, en Grèce. Premier tournoi Challenger en juin 2015, à Blois. Première victoire professionnelle le mois suivant, à Saint-Gervais, dans les Alpes. Premier titre ITF en août 2019, à Pozoblanco, en Espagne. Quelques semaines après, il affronte Jo-Wilfried Tsonga, à Cassis, et entre dans le Top 500. A 19 ans, il a encore tout l'avenir devant lui. Il est même le deuxième teenager français au classement ATP.

Age : 24 ans

Nationalité : Français

Classement : 291e

Meilleur classement : 291e

Premier tour à Rennes : contre Valentin Royer (France, 814e)

Les joueurs engagés à l'Open de Rennes 2020

Sergyi Stakhovsky (Ukraine, 152e mondial)

Oscar Otte (Allemagne, 163e)

Danilo Petrovic (Serbie, 166e)

Lukas Lacko (Slovaquie, 178e)

Maxime Janvier (France, 201e)

Alexey Vatutin (Russie, 207e)

Bernabe Zapata Miralles (Espagne, 210e)

Tristan Lamasine (France, 214e)

Mats Moraing (Allemagne, 221e)

Constant Lestienne (France, 224e)

Alexandre Muller (France, 226e)

Roberto Ortega-Olmedo (Espagne, 238e)

Dan Added (France, 240e)

Tobias Kamke (Allemagne, 245e)

Pavel Kotov (Russie, 247e)

Cem Ilkel (Turquie, 264e)

Manuel Guinard (France, 269e)

Lucas Miedler (Autriche, 276e)

Mischa Zverev (Allemagne, 277e)

Markus Eriksson (Suède, 287e)

Nino Serdarusic (Croatie, 288e)

Rayane Roumane (France, 291e)

Lukas Klein (Slovaquie, 299e)

Andrea Arnaboldi (Italie, 306e)

James Ward (Royaume-Uni, 311e)

Luca Vanni (Italie, 318e)

Altug Celikbilek (Turquie, 322e)

Arthur Rinderknech (France, 326e)

Jurij Rodionov (Autriche, 328e)

Vaclav Safranek (République Tchèque, 330e)

Uladzimir Ignatik (Biélorussie, 333e)

Andrea Pellegrino (Italie, 335e)

Maxime Hamou (France, 343e)

Karim-Mohamed Maamoun (Egypte, 347e)

Viktor Durasovic (Norvège, 348e)

Baptiste Crepatte (France, 349e)

Vit Kopriva (République Tchèque, 350e)

Tomas Machac (République Tchèque, 358e)

Benjamin Bonzy (France, 359e)

Antoine Escoffier (France, 369e)

Alessandro Bega (Italie, 404e)

Patrik Niklas-Salminen (Finlande, 491e)

Kyrian Jacquet (France, 622e)

Valentin Royer (France, 814e)

Jerzy Janowicz (Pologne, non classé)

