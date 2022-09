Tennis : quand Roger Federer cassait des raquettes sur les cours isérois

Roger Federer à l'Open de tennis de l'Isère ! Oui mais en 1999 au tout début de l'immense carrière du Suisse, qui vient tout juste d'annoncer sa prochaine retraite à 41 ans. En mars 1999 Roger Federer a 17 ans et débarque donc sur les cours de la Ligue à Seyssins. Il remporte son match du premier tour contre le Français Rodolphe Gilbert en deux sets, et affronte au tour suivant Julien Boutter.

"On avait cassé deux ou trois raquettes" - Julien Boutter adversaire de Roger Federer à l'Open de l'Isère 1999

Plus de vingt ans sont passés mais le Mosellan se souvient encore de cette rencontre : "on n'a pas le même âge mais on était tous les deux de jeunes joueurs, car cela faisait deux ans que je m'étais lancé dans une carrière pro. On faisait nos classes et on était très énervés. Je me souviens que sur ce match à tous les deux on avait dû casser deux ou trois raquettes !" Au final Julien Boutter s'impose en trois sets (4-6, 6-2, 6-3), sort Roger Federer et remporte même le tournoi.

"C'était déjà son tennis" - Jean Lovera, organisateur de l'Open de l'Isère

"On voyait que c'était un jeune pétri de talent" se souvient encore Julien Boutter, un sentiment partagé par l'ancien directeur du tournoi Jean Lovera : "c'était déjà son tennis, il avait sa technique, sa grâce, sa manière de se déplacer." Un bon coup pour le tournoi, qui surfera ensuite sur le passage du Suisse. "Quand on présentait le tournoi et qu'on disait qu'on avait accueilli Roger Federer, les yeux brillaient !" se rappelle encore Jean Lovera.

Roger Federer retrouvera à deux reprises Julien Boutter, à Milan et à Bale en 2001, deux rencontres remportées par Federer. Le Suisse ne reviendra pas en Isère. Il était devenu trop fort pour les tournois locaux.