Open d’Australie : Rafael Nadal s’impose en finale et remporte son 21e titre dans un tournoi du Grand Chelem

Un match d'anthologie. Rafael Nadal a remporté l’Open d’Australie ce dimanche, victorieux du Russe Daniil Medvedev le numéro 2 mondial 2-6, 6-7 (5/7), 6-4, 6-4, 7-5 en 5h24. L’Espagnol devient, à 35 ans, l’homme a avoir remporté le plus de titres de Grand Chelem avec 21 victoires.

Nadal devient aussi le deuxième joueur de l'ère Open, le 4e dans l'histoire, à avoir remporté au moins deux fois chacun des Majeurs. Un exploit réalisé par Djokovic l'an dernier, quand il a gagné Roland-Garros pour la 2e fois. Trois femmes ont fait mieux dans l'histoire du tennis: Margaret Court (24 Majeurs), Serena Williams (23), Steffi Graf (22).

Après trois premiers jeux serrés, le Russe a pourtant nettement pris le dessus dans la première manche. L'Espagnol a tout tenté : allonger les échanges, les écourter, monter au filet, jouer court, long... Mais rien ne parvenait à déstabiliser Medvedev, qui a facilement remporté le premier set.

Dans la deuxième manche, qui a duré 84 minutes à elle seule, le Russe a perdu de sa superbe au service et s'est retrouvé sous pression : Nadal a réussi deux fois le break mais son adversaire est revenu à 5-5. Les deux hommes en sont arrivés au tie break, où Medvedev a conclu à sa première occasion.

Pour rester dans le match, Nadal - qui se remet d'une blessure à un pied qui lui a coûté six mois de compétition l'an dernier et d'un Covid-19 très fatiguant contracté en décembre - était condamné à l'exploit sur quasiment chaque point, comme cette amortie en début de deuxième set qui lui a permis de remporter un point après 40 coups échangés.

Dans le troisième set, Nadal a sauvé trois balles de break pour revenir à 3-3. Et c'est lui qui a pris le service de son adversaire pour mener 5-4 et servir pour le set. Il a conclu sur un coup droit rageur long de ligne. L'Espagnol a ensuite réussi le break décisif pour mener 3-2 sur sa septième balle de break et il a égalisé à deux sets partout.

Le set décisif est devenu irrespirable. Ayant réussi le break pour mener 3-2, Nadal s'est fait rejoindre à 5-5 alors qu'il servait pour le match et qu'il n'était qu'à deux points de la victoire. Medvedev est donc revenu mais il a de nouveau perdu son jeu de service et, cette fois, Nadal s'est offert tris balles de match et a conclu.

Ce samedi l'Australienne Ashleigh Barty a remporté son premier Open d'Australie, mettant fin à 40 ans de disette pour les joueuses australiennes dans la compétition.