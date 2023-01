Tennis : retour gagnant pour Jérémy Chardy à l'Open d'Australie

Le tennisman béarnais Jérémy Chardy a réussi son retour à l'Open d'Australie ce lundi, avec une victoire en un peu plus de trois heures face au Colombien Daniel Galan, classé 70e joueur mondial. À 35 ans et non classé suite à un an et demi d'absence, Jérémy Chardy a perdu le premier set 1-6 avant de remporter les trois suivants, 7-5, 6-1, 6-4. Le match a été interrompu un long moment en raison des fortes chaleurs à Melbourne.

Face à Evans au 2e tour

C'est la première fois depuis 2019 que Jérémy Chardy passe le premier tour du premier tournoi du Grand Chelem de la saison. Il affrontera au tour suivant le Britannique Daniel Evans, 30e mondial, que le Français a battu une seule fois en quatre matchs, c'était dans un contexte différent, lors de la victoire des Bleus en Coupe Davis en 2017. Jérémy Chardy va aussi disputer le tableau de double à Melbourne, avec son compère basque Fabrice Matin, leur entrée en lice est prévue ce mercredi.