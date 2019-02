Tennis : Retour réussir pour Cornet en Fed Cup, la France en demi-finale

Nice, France

L'équipe de France féminine de tennis file en demi-finale de Fed Cup. Les Bleues n'ont laissé aucune chance à la Belgique en s'imposant 3-0, ce dimanche. La meilleure tricolore au classement mondial, Caroline Garcia a remporté ses deux matchs. La Niçoise Alizé Cornet a apporté le deuxième point à la France, samedi, en battant Mertens : 7-6 (8-6), 6-2. La tenniswoman azuréenne n'avait plus gagné un match de Fed Cup en simple depuis cinq ans. Un retour réussi en bleu pour Cornet qui a apprécié la confiance du capitaine Julien Benneteau. "Je voyais la tendresse avec laquelle il me regardait et comment il état fier de moi. On était vraiment sur la même longueur d'onde. Il n'en fait ni trop, ni pas assez. Un vrai kiffe."

Indescriptibles émotions 🇫🇷

Merci @julienbenneteau et merci à cette équipe de rêve. On revient demain pour ramener ce 3ème point 💪👊 ! #AllezLesBleues#FedCuphttps://t.co/HyshlmLA8B — Alize Cornet (@alizecornet) February 9, 2019

Alizé Cornet n'était pas la seule niçoise présente avec les Bleues. Sa coéquipière du Nice LTC, Fiona Ferro a été appelé par le nouveau capitaine. Une première en Fed Cup pour la jeune joueuse (21 ans) qui a pu emmagasiner de l'expérience sur le banc tricolore. La France affrontera la Roumanie ou la République Tchèque en demi-finale (20 et 21 avril prochain).