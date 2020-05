Tennis : Richard Gasquet évoque la reprise et la sortie du confinement

BQ : Comment avez-vous vécu ce confinement ?

RG : Evidemment, t'es mieux en tournoi, à voyager, à faire ce que t'aimes. Mais bon, il y a quand même des vies plus difficiles que la mienne. J'ai essayé de rester en famille, de supporter, d'attendre. Quand je vois certains, les soignants par exemple, disons que mon confinement n'a pas été si difficile que ça.

BQ : Le tennis amateur va reprendre, en partie. Pour les pros, ce ne sera pas avant mi-juillet. Comment jugez-vous les conditions de reprises avancées pour votre sport ?

RG : J'ai du mal à voir, à me projeter. Le tennis est un sport international, c'est déjà le premier soucis. Au foot ou au rugby, c'est un peu différent. Les acteurs sont dans le pays. Après, on te parle d'un tournoi à huis-clos, mais bon... un grand chelem à huis-clos, ce sont 128 joueurs chez les hommes et autant chez les femmes. Autant, au foot, il y a 22 joueurs. Mais au tennis, il y en a beaucoup plus. Je ne vois pas comment cela sera possible. Je suis assez pessimiste. On verra dans deux, trois, quatre mois. Le tennis est le sport le plus difficile à faire repartir. Tous les pays du monde jouent, tout les joueurs voyagent.

BQ: Au delà des difficultés d'organisation, l'idée même du huis-clos vous dérange ?

RG : Le tennis, ça se partage. Pour moi, le huis-clos, ce n'est pas le sport. Après, c'est peut-être plus facile à dire pour moi, parce que ma carrière est passée. En tous cas, il y en a plus derrière que devant. C'est sur que c'est pas pareil pour des joueurs de 20 ans, de 25 ans. Après, s'il faut sauver le business du sport, on le fera. Mais j'espère qu'on en arrivera pas là.

BQ : Certains joueurs français, moins forts et moins connus que vous, sont en difficulté financièrement : êtes-vous favorable à la mise en place d'un fonds de solidarité ?

Oui, mais après il faut savoir à qui. On a parlé des joueurs classés de 200 à 700. Après, parmi eux, il y a peut-être des joueurs qui, à un moment donné, étaient dans les 100, et qui n'ont pas besoin de cet argent là. Bien sûr qu'il faut les jeunes, les joueurs qui sont ans le besoin, c'est une période difficile. C'est difficile de cibler les personnes, mais pour certains joueurs, c'est clair que c'est une nécessité.

BQ : L'idée d'un circuit français, fermé, est-elle judicieuse ?

RG : Oui, il va y avoir ça. Des tournois essaient de se monter. C'est super, c'est une très bonne idée. C'est pas le circuit ATP, mais pour que les joueurs gardent la forme, c'est très bien. Ca va faire du bien à beaucoup de joueurs, dont moi. Car quand tu t'arrêtes six mois, c'est difficile. Après, une reprise sur l'ATP, ce sera plus compliqué.

BQ : Comment allez vous organiser votre reprise, vers l'entraînement puis vers la compétition ?

RG : Sans savoir quand la compétition revient, ce n'est pas facile. Il va falloir se remettre en forme, déjà. Il y aura l'été pour se préparer. Après, peut-être en septembre, mais on ne sait pas. J'ai pas envie de donner une date, c'est pas dans mon pouvoir. Ca me paraît difficile, c'est la seule chose que je peux dire. La préparation, c'est pas ce qui me fait le plus peur. On aura du temps. Ce qui me fait le plus peur, c'est de ne pas savoir quand on va reprendre.

BQ : Le risque de blessure sera-t-il important, au moment de la reprise ?

RG : C'est clair que plus t'avances dans l'âge, plus il est présent et plus c'est difficile de reprendre. Mais c'est pareil pour tout le monde, pas que pour les joueurs de tennis. Il faut s'adapter. Et on le fera du mieux possible.

BQ : Blessé, vous l'avez justement été avant le confinement. Comment ça va ?

RG : J'ai eu un peu mal au pied, donc j'ai pu me reposer. C'est le seul point positif que j'ai trouvé dans ce confinement. Mais encore une fois, j'espère vite retrouver les tournois et le public.

BQ : L'idée d'une fusion ATP/WTA est-elle une bonne idée ? Et pourquoi ?

RG : C'est dans l'air du temps. Je pense que c'est une bonne idée. Tu es plus fort avec les deux entités. Il faut que tout le monde se rapproche, que les intérêts soient communs. A voir sous quelle forme. Après, ça pose plein de questions, beaucoup de choses à débattre, ça prendre du temps, mais l'idée est bonne.