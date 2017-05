TENNIS - Roland-Garros : Roger Federer déclare forfait

Le tennisman suisse Roger Federer ne jouera pas le tournoi de Roland-Garros cette année. Il a annoncé lundi soir qu'il ne jouerait pas les Internationaux de France, qui commencent le 28 mai. Il déclare se concentrer sur les saisons sur herbe et sur surface dure.

Unfortunately, I won't be playing @rolandgarros this year. I'll miss my fans in France, but appreciate your support https://t.co/vRcb4SvQga