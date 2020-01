Tennis : Serena Williams remporte à Auckland son premier trophée depuis trois ans

C'est son premier titre depuis trois ans. Serena Williams a remporté dimanche la finale du tournoi de tennis d'Auckland en Nouvelle Zélande en battant sa compatriote Jessica Pegula 6-3, 6-4. Son dernier trophée de l'ancienne numéro 1 mondiale remonte à 2017. L'Américaine avait remporté l'Open d'Australie.

Avec cette victoire, la cadette des soeurs Williams a décroché son 73e titre en carrière, le premier en tant que mère. Serena Williams a donné naissance à une fille prénommée Olympia en septembre 2017. Elle a repris la compétition en mars 2018. Elle a disputé cinq finales, dont quatre en Grand Chelem, mais les a toutes perdues.

Il s'agissait surtout pour l'Américaine de soigner sa préparation en vue de l'Open d'Australie programmé du 20 janvier au 2 février à Melbourne où elle tentera une fois encore d'égaler le record de titres en Grand Chelem. Un seul trophée majeur la sépare de l'Australienne Margaret Court qui en détient 24.

Ses gains reversés aux victimes des incendies en Australie

Serena Williams a annoncé qu'elle reverserait ses gains, soit un chèque de 43.000 dollars (environ 36.000 euros) aux victimes des incendies dans l'est de l'Australie. Les feux de forêt ont déjà ravagé plus de 8 millions d'hectares, provoqué la mort d'au moins 26 personnes, détruit plus de 2.000 habitants et tué un milliard d'animaux.

"Je joue en Australie depuis plus de 20 ans et c'est vraiment dur pour moi de regarder les infos et de voir ce qui s'y passe, tous ces incendies... ces animaux morts et tous ces gens qui ont perdu leur logement", a justifié Serena Williams.