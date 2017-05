Tennis : Steve Darcis remporte enfin le tournoi de Bordeaux

10 ans que la Villa Primrose l’attendait : depuis la création du tournoi challenger de Bordeaux, aucun membre du club ne s'était imposé à domicile. La malédiction a été brisée dimanche par le Belge Steve Darcis, qui a dominé en finale le tenant du titre brésilien Rogeiro Dutra Silva.

Quel meilleur ambassadeur que Steve Darcis aurait pu mettre un terme à la disette des joueurs bordelais dans leur propre tournoi ? Les sourires sur les visages de tous les membres de la Villa Primrose dimanche soir, répondaient déjà quelque peu à la question. Car Steve Darcis et Bordeaux, c'est une grande histoire d'amour entamée il y a dix ans. Depuis, le Liégeois de naissance est devenu un Bordelais d'adoption. En remportant deux titres de champion de France des clubs, en 2012 et en 2016. Mais aussi en restant dans les mauvais moments, comme les descentes en deuxième division. Mais toujours, le tournoi du mois de mai manquait à son tableau de chasse, avec un quart de finale comme meilleur résultat en 2013.

Un troisième set irrespirable

Alors, dimanche, Steve Darcis s'est arraché. Et, au bout de 2h40 d'un combat très serré, il a fini par ramener le tenant du titre, Rogeiro Dutra Silva, à la raison (7-6 [2], 4-6, 7-5). Pourtant, l'entame avait été compliqué, le Belge se retrouvant mené 1-4 dans la première manche, après seulement quelques minutes de jeu. Avant de complètement renverser la tendance, se permettant même de laisser passer une occasion, alors qu'il servait pour le gain du set, finalement remporté au bout d'un tie-break maîtrisé.

Le Belge a su répondre présent sur les points décisifs. © Radio France - Thomas Coignac

Il a su ensuite garder ses nerfs, lorsque son adversaire l'a dominé dans la deuxième manche. Et ce malgré un avertissement reçu, pour avoir envoyé une balle, de frustration, très loin au dessus-des tribunes. Avant de conclure, dans un troisième set irrespirable, où il a de nouveau su se relever d'un break d'entrée. Avant de prendre à son tour le service de son adversaire à 6-5, concluant sur sa deuxième balle de match.

De gauche à droite, Mickaël Llodra, ambassadeur de la Villa Primrose, Steve Darcis, le président du club Bernard Dupouy, et Rogeiro Dutra Silva. © Radio France - Thomas Coignac

Puis, dans son discours, après avoir brandi la coupe bien haut, il a pris le temps de remercier les membres du club, et le public, qui l'a accompagné tout au long de la finale. Avant de promettre qu'il reviendrait en novembre pour les interclubs, et en mai prochain, pour le tournoi, à moins qu'un trop bon classement ne l'en empêche (les joueurs du top 50 ne sont pas admis dans les tournois challengers). Et, s'il revenait, il pourrait s'attaquer à une autre première : jamais un vainqueur du tournoi de Bordeaux n'a réussi à conserver son titre.