Tennis : un deuxième Masters de double pour Pierre-Hugues Herbert, qui a bien fêté ça en famille

Vainqueurs en deux sets du duo Salisbury-Ram, Pierre-Hugues Herbert et Nicolas Mahut ont gagné ce dimanche à Turin pour la deuxième fois les Masters de double. Le Strasbourgeois a fait partager ce triomphe à son fils d'un an.

Battus mercredi en match de poule par la paire Ram-Salisbury, Pierre-Hugues Herbert et Nicolas Mahut ont pris une éclatante revanche ce dimanche en finale. Ils se sont imposés en deux sets (6-4, 7-6 [0]) pour remporter à Turin leur deuxième Masters de double en trois ans.

Le duo français renforce encore un peu plus son palmarès, déjà riche des quatre tournois du Grand Chelem (US Open 2015, Wimbledon 2016, Roland-Garros 2018 et 2021, Open d'Australie 2019).

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Un nouveau triomphe que P2H a longuement fête sur le court avec sa femme Julia et son fils d'un an Harper.