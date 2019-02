Tennis - Une finale 100% française à l'Open Sud de France entre Tsonga et Herbert

Montpellier, France

On l’espérait, la voici. Deux Français s'affronteront ce dimanche en finale de l'Open Sud de France de tennis à l'Arena de Montpellier. L'affiche opposera Jo-Wilfried Tsonga à Pierre-Hugues Herbert. Ce dernier s'est défait du joueur tchèque Tomas Berdych en demi-finale (6-2 7-5) tandis que Tsonga s'est plus facilement débarrassé du Moladve Radu Albot en deux sets également (6-1 6-3) en une heure et neuf minutes.

Avantage Tsonga

Dans leur face-à-face, c'est le Manceau qui tient la corde. Jo-Wilfried Tsonga mène 2-0 contre Pierre-Hugues Herbert. Le gagnant de ce choc dimanche succédera à Lucas Pouille au palmarès de l'Open Sud de France.