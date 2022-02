"Tess ? Un exemple pour les jeunes enfants de La Plagne" : l'émotion dans la station de ski

Après le stress et la victoire, place à l'émotion. Tess Ledeux a remporté ce matin la première médaille de sa vie, en argent, aux JO de Pékin en ski acrobatique big air. La première, on l'espère, d'une longue série pour la Plagnarde, "bourrée de talent et méritante" comme on peut l'entendre à la Plagne, dans la station de sports d'hiver.

Nelly Ledeux et l'une des sœurs de Tess Ledeux. - Service presse de la Plagne

"Elle n'est jamais satisfaite"

Nelly Ledeux est une mère comblée. Sa fille vient d'inscrire son prénom au palmarès du ski acrobatique français. Si Tess était en larmes, inconsolable, car elle a vu l'or se dérober pour quelques points, Nelly rassure sa fille : "la performance est incroyable. Sa tristesse malgré la médaille d'argent ? Celle d'une battante jamais contente." Elle attend le retour de Tess avec impatience "C'est encore une compétition où elle a appris. Il faut vite qu'elle rentre là et qu'on se retrouve, parce que ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Elle s'est isolée avant de partir, elle est partie en Chine. Ça fait trop longtemps qu'on ne s'est pas vus et on n'est pas habitué à pas voir pendant autant de temps" réagit avec émotions Nelly Ledeux.

ECOUTEZ - L'émotion de la mère de Tess Ledeux, Nelly.

"La fierté d'un club"

Timothée Hagnerelle, entraîneur en charge de la section freestyle du Club des Sports de La Plagne était ce matin en direct sur France Bleu Pays de Savoie. C'est tout un club, toute une station qui est fière de sa pépite : "Elle a été au top durant tout cet événement de Big Air. La Chinoise Ailing Gu a posé un saut, qu'elle n'avait, jamais rentré sur la neige et ça a fait la différence. Mais bon, c'est une médaille olympique, elle était venue là pour ça. Tess a eu le temps de mûrir, de s'entraîner, de faire ses armes en Coupe du monde. Elle est sur le bon chemin."

Tess Ledeux pendant la finale du Big Air. © Maxppp - ROMAN PILIPEY/EPA/Newscom/

Les JO 2022 ne sont pas terminés pour la jeune Savoyarde, elle doit encore disputer l'épreuve de slopestyle (finale le 14 février), cette fois sur le site de montagne de Zhangjiakou, où elle fera également partie des principales prétendantes au podium olympique.