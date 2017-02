VIDEO | Coup d'envoi du championnat du monde d'avion de voltige indoor radiocommandé à Strasbourg

Au gymnase de la rotonde de Strasbourg, le championnat du monde d'avion de voltige indoor radiocommandé, organisé par la fédération française d'AéroModélisme, a démarré ce dimanche : les épreuves officielles débutent ce mardi, 18 pays participent. L'un des membres de l'équipe de France est alsacien.

La fédération française d'AéroModélisme organise le championnat du monde d’avion de voltige indoor radiocommandé à Strasbourg. L'événement se déroule au gymnase de la Rotonde du 19 au 25 février. Une soixantaine de pilotes venus de 18 pays (Chine, Japon, Russie, Etats-Unis et Canada et treize pays Européens) ont pris possession du gymnase ce dimanche lors de la cérémonie d'ouverture. Les épreuves officielles débutent ce mardi. Le public sera accueilli seulement les vendredi et samedi.

C'est quoi l'AéroModélisme ?

Pour ces épreuves, un parcours de figures imposées est défini à l'avance, les avions téléguidés doivent l'exécuter au millimètre près, sinon le candidat perd des points. Ce règlement drastique a nécessité une mise au norme du gymnase, explique Rémy Huckel, responsable de la Ligue du Grand Est et organisateur de l'événement : "Les avions des candidats sont si légers que le moindre souffle peut les dévier de leur trajectoire et leur faire perdre des points. Les portes doivent être fermées pour éviter les courants d'air et le chauffage qui souffle de l'air chaud a été coupé."

Parmi les quatre membres de l'équipe de France, Julien Hecht est Alsacien, il pratique au club de Brumath. Ses parents l'ont emmené à un meeting aérien à 12 ans, il est instantanément tombé sous le charme. Quelques temps plus tard, Julien Hecht construit son premier avion, il s'entraînera ensuite d'arrache-pied jusqu'à obtenir un titre de champion de France à 26 ans, en 2016. Être sélectionné en équipe de France, c'était la consécration pour lui et son avion de compétition rouge et noir. Il l'a construit de ses propres mains et baptisé le "Wash", un avion qui pèse à peine 50 grammes, malgré un moteur, une hélice et une batterie.

Pour Julien Hecht, "le rouge et noir améliore la visibilité de l'avion" © Radio France - Olivia Cohen

Aujourd'hui, pas de pression, le candidat reste serein, il n'est pas du genre superstitieux : "Je n'ai pas de rituel particulier avant une épreuve, je me concentre trois quatre minutes avant seulement, je me mets dans ma bulle et après je ne vois plus que mon avion." Julien Hecht ne vit pas de sa passion, mais ça lui va comme ça, l'AéroModélisme lui a beaucoup apporté par ailleurs : "Ce sport m'a rendu étanche au stress car il nécessite un mental d'acier et ça m'a beaucoup servi dans ma scolarité et aujourd'hui dans mon métier d'ingénieur." Quand on aime on ne compte pas : son avion de compétition lui a coûté plus de 600 euros, dont 400 rien que pour le moteur.

Les épreuves officielles durent jusqu'à vendredi. Samedi, place au spectacle et à l'accueil du public : chaque candidat proposera une chorégraphie en musique, des performances qui seront soumises au vote de l'auditoire. La remise des prix globale aura lieu samedi 25 février à 17h.