Thimothé, jeune myopathe d'Anglet se prépare pour le "marathon pour tous" à Paris lors des JO de 2024

Participer à un marathon de 42,195 kilomètres lorsque l'on est atteint par la myopathie : un vrai challenge que va relever un adolescent de 16 ans d'Anglet. Thimoté se déplace sur un fauteuil roulant en raison de troubles musculaires liées à la myopathie de Duchenne. Une maladie neuromusculaire qui provoque un affaiblissement progressif des muscles. Il ambitionne de participer au "Marathon pour tous" qui aura lieu dans la nuit du 10 août 2024 sur le parcours des Jeux Olympiques de Paris. D'ici là, pour se préparer avec son binôme chargé de pousser Thimoté sur un fauteuil spécial course, il va s'aligner sur le marathon de Mont-de-Marsan le 8 octobre prochain.

Objectif : terminer la course

Thimoté aime le sport. De nombreuses disciplines. Rugby, football, moto et F1. Il regarde la télévision à son domicile d'Anglet ou même parfois se rend sur les circuits. "Je suis allé au Mans" dit-il avec des étoiles dans les yeux. Mais avec le marathon de Paris, juste avant l'épreuve olympique, il sera acteur et pas seulement spectateur. "L'objectif, c'est de terminer la course" souligne l'adolescent qui espère décrocher un dossard pour la compétition de Paris. Pour cela, il va devoir s'aligner sur le marathon des Landes au mois d'octobre. Il sera alors avec son binôme Thibaut qui réside à Paris.

"Vivre ses rêves"

"C'est un dossard qui se gagne et non pas qui se paye, c'est pour cela que l'on est très motivé" insiste Julie, la maman. "La maladie n'empêche pas de réaliser ses rêves et de vivre en dépit des difficultés du quotidien" rajoute la maman de Thimoté. Interne dans une institution spécialisée a Salies-de-Béarn et scolarisé dans une classe inclusive à Sauveterre-de-Béarn, Thimoté espère lui aussi faire partie de la grande fête olympique.

