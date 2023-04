PORTRAIT - Thomas est champion du monde de chessboxing

Thomas Cazeneuve aime dépasser ses limites. À peine un an après son premier combat, il décroche le titre de champion du monde de chessboxing, un sport qui entremêle les échecs et la boxe anglaise. Très influencé par les shōnen et la culture manga, il se lance en permanence de nouveaux défis :

"J'ai été élevé avec des Goku (Dragon Ball), des Naruto, des Luffy (One Piece), des gars qui vont t'inspirer et te pousser à te dépasser. J'aime prendre des risques, j'aime ce qui te sort de l'ordinaire. Ça marche ou ça ne marche pas, le plus important, c'est le chemin que tu fais, les actions que tu mets en place pour réussir et qui permettent également de tirer ton entourage vers le haut."

"Mon but, c'est être un personnage de manga dans la vraie vie", résume Thomas Cazeneuve avec malice.

Thomas Cazeneuve (de dos) en plein combat - documentaire "Mental Combat"

L'esprit de compétition

Qu'est-ce qui pousse Thomas Cazeneuve à se dépasser sans cesse ? Enfant, il joue aux échecs dès ses quatre ans et se retrouve dans le Top 10 français. Il picore de nombreux sports, s'essayant au rugby, au football, au volley, au judo, au handball, mais toujours animé par un esprit de compétition :

"Je suis le genre de gars qui va faire des stratégies même quand on joue en famille. Au monopoly, au Uno, là encore, je vais vouloir gagner" résume-t-il.

Adolescent, Thomas voit le film Rocky pour la première fois. Il se passionne pour la boxe, mais ne trouve pas de club de boxe anglaise près de chez lui. Il se tourne donc quelques années vers le kick-boxing, la boxe poings-pieds.

Il découvre le chessboxing dans la presse. Un sport qui mélange la boxe et les échecs ne pouvait que l'attirer :

"Quand je vois ça, je me dis que c'est un sport fait pour moi, que ça fait déjà trois ans que je faisais de la boxe pieds-poings et des années que je fais des échecs. Je me suis dit que j'allais être champion du monde de cette discipline. C'est bon, c'est mon sport, il faut absolument que je trouve un combat. Pendant des années, j'ai essayé de trouver une structure, j'ai envoyé des mails à tout le monde avec mon CV sportif, pour trouver un combat."

Installation de l'échiquier pour un match de chessboxing - documentaire "Mental Combat"

Le chessboxing est alors mal connu, il n'y a pas de structure en France. Il faut partir à l'étranger. C'est d'ailleurs à Berlin que Thomas Cazeneuve rencontre un peu par hasard l'artiste Iépé Rubingh, organisateur du premier combat de chessboxing au monde et président de la Fédération internationale de chessboxing. Rubingh le prend sous son aile et l'aide à participer à ses premiers combats.

En avril 2016, Thomas Cazeneuve combat pour la première fois. Ce match organisé à Berlin lui donne des ailes :

"J'ai fait trois combats en chessboxing, j'ai gagné ces trois combats. Quand j'ai appris qu'il y avait des championnats du monde organisés en Inde, à Calcutta, j'ai décidé de les faire. Je prends donc mon sac à dos, je lance une cagnotte pour financer mon voyage et je pars."

Avril 2016, Thomas Cazeneuve devient champion du monde de chessboxing - documentaire "Mental Combat"

Thomas Cazeneuve remporte sa demi-finale par KO. La finale se joue contre un adversaire russe très expérimenté en boxe tout en étant un bon joueur d'échecs. Dans le deuxième round d'échecs, Thomas tend un piège à son adversaire qui se laisse prendre, étourdi par les échanges de boxe. Une erreur grossière, c'est l'échec et mat. Thomas Cazeneuve est champion du monde de chessboxing.

Sportif, organisateur, entrepreneur

Thomas Cazeneuve aurait pu ne s'investir que dans l'aspect sportif. Pourtant, il s'attache à faire rayonner son sport. La notoriété du chessboxing, c'est son combat. Il participe d'abord à la création d'une fédération française de chessboxing. Désormais, il souhaite monter son propre club :

"Je vois des plus jeunes arriver et pour eux, c'est dur. Ils ont tous les crocs, ils veulent un combat. J'ai l'impression de me revoir quand j'avais 18 ans. On a commencé à référencer tous les potentiels combattants pour leur trouver des combats le plus vite possible. Il n'y a rien de plus frustrant que de vouloir combattre et qu'on ne te laisse pas ta chance."

Il est également partie prenante dans la production du documentaire Mental Combat, diffusé sur Canal+ et disponible à la demande sur myCanal .

loading

Le point fort de Thomas, c'est son mental à toute épreuve : "Le mental, c'est primordial. Je bosse beaucoup dessus, c'est ce qui m'a aidé dans énormément de situations."

Grâce au chessboxing, il a appris à mieux le contrôler :

"Le plus difficile, c'est de gérer son combat. Il faut ne pas penser aux échecs pendant qu'on boxe et ne pas penser à la boxe pendant qu'on joue. Il faut rester concentré sur le moment présent, mais c'est comme dans la vie. Si on reste concentré sur le moment présent, sur ce qu'on vit, on est plus heureux."

Thomas Cazeneuve à l'entrainement - documentaire "Mental Combat"

"Le chessboxing m'a permis de lancer mon propre cabinet de recrutement", indique également Thomas Cazeneuve. "En fait, je savais que je pouvais le faire. Il y avait plein de paramètres que je ne maîtrisais pas. Je n'avais pas forcément le réseau, je n'avais pas l'argent, les banques ne voulaient pas me suivre. Mais tous ces discours-là, je les avais déjà entendus avec le chessboxing. T'es personne, c'est un sport pourri, tu n'y arriveras pas, tu n'es pas assez rapide, pas assez bon... Je les ai entendus des millions de fois, ces trucs-là, et pourtant, je suis devenu champion du monde. Donc j'ai monté une boîte en me disant que ça va marcher et que je vais vous montrer que vous avez tort.

Le chessboxing, ça m'a permis de développer plein de choses comme ça."

En route vers un nouveau titre

Cette année, Thomas Cazeneuve s'est accordé une pause. Il est vice-champion du monde, il n'a pas remporté sa finale et il doit gérer cette défaite. Il s'est donc mis en retrait quelque temps.

"Ça fait du bien de prendre un peu de temps pour moi, parce que j'ai passé toute ma vie à m'entraîner et à travailler. Avoir un peu une vie normale, ça fait du bien. Mais je pense que je vais repartir pour une prépa. Je ne veux pas rester sur une défaite, elle me reste en travers de la gorge."

Thomas Cazeneuve est prêt pour aller chercher un nouveau titre de champion du monde - documentaire "Mental Combat"