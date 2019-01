Tignes : Renaud Lavillenie fait sa rentrée et commence très fort

Tignes, France

Il n'y a pas eu beaucoup de suspens dans la station de Tignes ce jeudi soir. Pour son premier meeting indoor de l'année, Renaud Lavillenie a commencé sa compétition à 5 mètres 51, passant la barre du premier coup. C'est cette même barre qui a éliminé les derniers compétiteurs.

Il n'y avait pas beaucoup de suspens sur le vainqueur du meeting de saut à la perche. En revanche on se demandait à quelle hauteur le recordman du monde allait sauter pour sa première sortie de 2019. Le Clermontois a frappé fort en passant les 5 mètres 82 au premier essai. "La plus grosse satisfaction c'est de faire 5 mètres 51, 5 mètres 65, 5 mètres 82 comme ça du premier coup sans trop de difficultés, pour la première compétition de l'année, explique le champion olympique français. Dans un mois, j'espère ne pas avoir trop de problèmes pour passer la barre des 5 mètres 90".

Renaud Lavillenie est satisfait de sa première compétition de l'année. Copier

Bilan: le record du meeting battu, les minimas à 5 mètres 65 largement dépassés pour les championnats d'Europe en salle à Glasgow (en mars). Tout cela avec un genou douloureux depuis plusieurs jours. De quoi débuter la saison en confiance, avec en ligne de mire les mondiaux à Doha (au Qatar) en octobre.

La haute-montagne pour bien commencer

Si la rentrée du champion français s'est passée à Tignes, ce n'est pas un hasard. Lavillenie est maintenant un habitué et un amoureux de ce meeting. C'est même lui qui a appelé le maire de la ville pour organiser cette édition 2019.

L'objectif : profiter de cette rentrée en altitude pour engranger des globules rouges.

Le champion français explique pourquoi il a voulu être en altitude pour sa première compétition. Copier

Et les effets se sont visiblement sentis . "On sent qu'on arrive facilement à aller un peu plus vite, mais la récupération est beaucoup plus dure, explique le Clermontois. Quand il faut enchaîner, il faut réussir à se calmer, à récupérer. C'est bien, ça nous donne un petit coup de pouce pour le reste de la saison".