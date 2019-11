Timothée Adolphe décroche une nouvelle médaille aux championnats du monde handisport

Jeffrey Lami et Timothée Adolphe au départ du 400m à Dubaï

Versailles, France

Timothée Adolphe décroche, ce mercredi, une médaille d'argent sur le 100m des championnats du monde handisport, qui se déroulent à Dubaï. Le natif de Versailles, surnommé le "guépard blanc", concoure dans la catégorie des non-voyants (T11). Avec son guide, Bruno Naprix, ils terminent la course en 11,03 et améliorent le record d'Europe.

De l'or et un record personnel sur 400m

Les championnats du monde avaient bien débuté pour le licencié du Paris Université Club avec une médaille d'or décroché sur 400m, ce lundi, au terme d'une course folle. Timothée Adolphe et son guide, Jeffrey Lami, ont fait la différence dans les ultimes mètres de la piste de Dubaï. Le "guépard blanc" en termine en 50.91 et bat ainsi son record personnel. Les deux athlètes auront encore une chance de décrocher une place sur le podium, ce jeudi, avec le relais 4X100m mixtes.