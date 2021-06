Tir à l'arc : la Mosellane Lisa Barbelin en finale de l'Euro

Elle a visé juste. Lisa Barbelin, l'archère mosellane, s'est qualifiée, hier, en Turquie, pour la Finale des championnats d'Europe. Elle affrontera en finale, ce dimanche, une concurrente bulgare. C'est la première fois de sa jeune carrière, qu'elle se hisse à un tel niveau.

Sur le site internet de la fédération française de tir à l'arc, elle a fait part de sa grande fierté !

Je suis carrément mais carrément fière de moi ! Je la voulais cette place en finale et j’ai réussi à y aller à fond et en même temps pas à pas. C’était ici et maintenant, et j’ai produit un super tir à l’arc