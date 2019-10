Tir sportif : pas de nouveau site pour Saint-Etienne mais les stéphanois pourront s'entraîner à Andrézieux-Bouthéon

Saint-Étienne, France

La municipalité de Saint-Etienne a tranché : elle ne construira pas de nouveau centre de tir sportif. Celui du quartier Grouchy est pourtant bien vétuste : il date de 1974. A l'époque, explique le maire, Gaël Perdriau, il était ouvert deux mille heures par an et fréquenté par 4.500 tireurs. Aujourd'hui, ils sont dix fois moins nombreux et se plaignent (à raison, selon le maire) de plages d'ouverture insuffisantes : environ 700 heures annuelles. Les sportifs ne sont d'ailleurs pas les seuls à se plaindre : dans ce quartier qui s'est considérablement urbanisé depuis 45 ans, les riverains déplorent les nuisances sonores et la pollution liée à la poudre dégagée par les tirs.

La Ville de Saint-Etienne a d'abord pensé à rénover son centre de tir. Opération coûteuse puisque la remise aux normes était estimée à trois millions d'euros. La construction d'un nouveau site a aussi été envisagée mais le propriétaire du terrain identifié entre Saint-Etienne et Saint-Chamond n'a pas souhaité vendre et le chantier aurait coûté cinq millions d'euros.

Pas question de construire deux équipements semblables à quinze kilomètres de distance

La solution est finalement venue de chez les voisins d'Andrézieux-Bouthéon dont le maire, Jean-Claude Schalk, a décidé de construire son propre centre de tir. Son homologue stéphanois, Gaël Perdriau, le reconnaît : construire deux équipements du même type à quinze kilomètres d'écart n'aurait pas été raisonnable pour les finances publiques. Il préfère donc débourser 600.000 euros pour soutenir le projet et permettre aux stéphanois d'utiliser le centre de tir, au même titre que les habitants d'Andrézieux.

Le nouveau centre de tir sportif, d'envergure nationale, est en cours de construction. Il devrait ouvrir d'ici la fin 2019.