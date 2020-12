Tirs aux pigeons, pêche à la ligne : les épreuves farfelues des J.O. de 1900

On se replonge dans une édition des Jeux Olympiques faite de joyeuse désorganisation et d'épreuves incroyables.

Dans Minute Papillon !, Sidonie Bonnec nous propose de revenir sur les folies des Jeux Olympiques. En compagnie de Lionel Chamoulaud, journaliste sportif et co-auteur du livre "Ils sont fous ces champions !", on s'intéresse à la plus farfelue des éditions des Jeux Olympiques.

Les incroyables Jeux Olympiques de 1900

En cette année 1900, Paris est le centre du monde. Pendant sept mois, la capitale accueille l'exposition universelle et ses cinquante millions de visiteurs. Au milieu de cette effervescence, les Jeux Olympiques sont un peu tombés dans l'oubli.

Pourtant, cette édition des Jeux proposait des épreuves incroyables :

Le tir aux pigeons

Ça pourrait paraître anodin puisque le tir aux pigeons existe encore aujourd'hui. Mais en 1900, on tirait sur des pigeons vivants et ce sont près de trois cents pigeons qui ont été abattus lors de cette édition des J.O. La médaille d'or de cette année-là est un athlète Belge qui a touché vingt-et-un oiseaux à la suite.

La pêche à la ligne

Rien à voir avec la pêche à la ligne des kermesses d'école ! Il s'agit d'une vraie épreuve de pêche remportée par M. Goethiers, un épicier originaire de Bougival dans les Yvelines.

La natation

L'épreuve de natation est un classique des Jeux Olympiques. En cette édition de l'année 1900, les nageurs ont eu le plaisir de s'affronter non pas dans une piscine mais bien dans la Seine. Evidemment, la circulation fluviale n'a pas été interrompue pour l'occasion ! Les participants ont donc nagé au milieu des bateaux.

135 jours de Jeux Olympiques

Ces épreuves nous semblent plus ou moins farfelues. Elles ne doivent pas nous faire oublier la durée hors norme de ces Jeux Olympiques puisqu'ils ont eu lieu sur cent trente-cinq jours.

Impossible de mobiliser une délégation sur une période aussi longue : on parle bien de quatre mois et demi de J.O. ! Mais ce n'est pas un problème car, en cette année 1900, les représentations nationales n'existaient pas aux Jeux Olympiques. Les athlètes ne représentaient qu'eux-mêmes, participaient à leurs épreuves puis repartaient.

Champions malgré eux

Dans cette joyeuse désorganisation, certains participants se retrouvent champions Olympiques sans le savoir. C'est le cas de Margaret Abbott qui pensait s'être inscrite à une compétition de golf tout à fait classique. Elle tape alors quelques balles à Compiègne avec sa mère et à sa grande surprise se retrouve championne olympique.