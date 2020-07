L'équipe de France de Judo en Normandie : "Houlgate, c'est mythique pour les judokas"

L’ambiance est sérieuse dans le gymnase du Centre Sportif de Normandie où l’échauffement commence pour les 97 judokas de l’équipe de France. Le staff est vigilant, une prise de température est obligatoire avant de monter sur le tatami. Il faut montrer patte blanche, comme les athlètes qui ont tous été testés au covid-19. L’équipe de France Masculine de Judo se retrouve à Houlgate comme chaque été depuis " au moins vingt ans ", explique le directeur du centre, Frédéric Telhier, qui observe avec attention l’entraînement.

Teddy Riner et son sparring partner, Nico Kanning, suivent leur propre programme d’entraînement, à côté des plus jeunes. Une fois la séance terminée, l’ambiance est détendue, « j’ai entendu parler d’un barbecue », s’amuse le double champion olympique. Il est un peu comme chez lui ici, " je viens depuis que j’ai 14 ans ". D'une humeur taquine, il affirme aimer le " crachin normand ".

Le grand air, le fait qu’il y ait la mer, c'est encore la nature. On peut profiter de tous les espaces pour faire de la préparation. Demain on va faire du vélo, il y a les marches d’Houlgate, parfois on court dans les bois, sur la plage. C’est ce qui change du quotidien que l’on peut connaître à l’INSEP.

Le judoka normand Romaric Bouda, qui a débuté le judo à Pîtres dans l’Eure, qualifie même la région de terre de champions. " Je connais assez bien la région, s’amuse-t-il, beaucoup de champions sont passés par la Normandie. Je pense que c’est dû à l’environnement qui est assez apaisant et qui nous pousse quand on est tout petit à aller chercher l’excellence. "

Ces stages au Centre sportif de Normandie sont une institution pour les judokas. Le directeur des équipes de France de judo, Stéphane Traineau, se remémore avec nostalgie ses stages d’été à Houlgate :

C’était une chance d’être là, on apprenait auprès de l’équipe de France, auprès des meilleurs. Sur quinze jours, nous faisions du judo le matin, l’après-midi et il y avait bien-sûr ces fameuses marches d’Houlgate. Elles sont dures et longues et on le faisait plusieurs fois, à cloche pied, pied droit, pied gauche, en brouette ou avec quelqu’un sur le dos. On était content d’y être et en même temps on savait que ça allait être un moment difficile. C’est mythique pour les judokas, tout le monde connait les marches d’Houlgate.