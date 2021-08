Tokyo 2020 : Élodie Clouvel termine 6e du pentathlon moderne

C'était l'épreuve finale du concours olympique de pentathlon moderne de Tokyo. Le laser run, épreuve hybride entre course à pied et tir au pistolet. La stéphanoise Elodie Clouvel a terminé en dixième position de la course, avec un chrono juste en-dessous des douze minutes et 18 secondes.

Elodie Clouvel engrange 563 points sur cette épreuve finale, ce qui porte son score final à 1.347 points. Elle termine donc sixième du concours de pentathlon moderne, loin derrière la britannique Kate French, championne olympique avec 1.385 points.

La stéphanoise avait terminé troisième de sa série en 200 mètres nage libre, douzième de l'épreuve d'équitation, juste devant l'autre française en lice en pentathlon, Marie Oteiza. Enfin, Elodie Clouvel avait terminé 24ème de l'épreuve d'escrime.

Médaillée d'argent lors des jeux de Rio en 2016, Elodie Clouvel est également quintuple championne de France de sa discipline.