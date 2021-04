Tokyo 2021 : certains sportifs mosellans y sont déjà, d'autres veulent encore leur billet olympique

J-100 avant le début des Jeux Olympiques d'été de Tokyo. On fait le point sur ces Mosellans et sportifs du Pays Haut qui ont déjà décroché leur billet d'avion pour le pays du Soleil Levant et sur ceux qui vont devoir encore batailler pour s'asseoir dans l'avion pour le Japon.