Tonnerre de Brest fait vivre le football américain dans le Finistère

On peut pratiquer du football américain en Bretagne. Le club Finistérien "Tonnerre de Brest" compte aujourd'hui 75 licenciés. Dimanche 13 février, l'équipe sénior reprend la compétition, après plus de deux ans de pause à cause du Covid.

Si je vous dis Tonnerre de Brest, vous pensez sûrement aléa climatique ou même capitaine Haddock dans Tintin.... Et bien figurez vous que c'est aussi le nom du club de football américain de Brest. Une association qui compte 75 licenciés. Et surtout une équipe de séniors qui va rejouer pour la première fois depuis 2 ans et demi !

Dimanche 13 février, les joueurs rechaussent les crampons et renfilent le casque pour le premier match du championnat régional. Ils affrontent à domicile les Stalions de Laval.

Une saison pleine de surprises

Tonnerre de Brest évoluait en National, la troisième division, il y a deux ans, mais le club a demandé à être rétrogradé en Régional pour des questions financières. Les trajets, parfois de plusieurs centaines de kilomètres, étaient trop coûteux.

Et après plus de deux ans sans compétition, le moins que l'on puise dire c'est que le résultat est incertain affirme Xavier Pochet. Ancien joueur et entraineur du Tonnerre de Brest, il est désormais président du club : "Le niveau de toutes les équipes va être une surprise. On ne va pas non plus spéculer sur notre niveau. En deux ans et demi sans pratique, on a des joueurs qui ont arrêté, des jeunes qui n'ont pas eu de carrière en U19. C'est vraiment impossible de juger", détaille le directeur.

C'est génial de remettre le casque pour de bon - Julien

Julien est l'un des attaquants de cette équipe brestoise depuis 4 ans, plus exactement c'est l'un des Offensive lineman. Pour lui qu'importe le score, ce qui compte c'est surtout de rejouer, enfin ! "Ah bah ça fait du bien ! (rires) C'est génial de remettre le casque pour de bon, pour vraiment faire un match", s'esclame le joueur.

Mais pour le sportif, ça sera aussi l'occasion de faire les premiers réglages avant la saison. "Ça permet de tester l'équipe, de voir où on en est. Il y a énormément de joueurs qui sont venus entre temps, d'autres qui ont arrêtés donc l'équipe est relativement nouvelle. Dans ce match il va falloir que l'on confirme ce qu'on a vu à l'entrainement. La saison est lancée, c'est parti, faut tout faire pour gagner !", s'enthousiasme l'attaquant.

Les Brestois ont eu un premier match amical, dimanche 6 février. Ils l'ont remporté haut la main : 28 à 0. Un départ plutôt prometteur, pour cette saison tant attendue.

Le Superbowl comme vitrine mondiale

La rencontre se déroule juste avant l'incontournable Superbowl des États-Unis qui a lieu dans la nuit de dimanche à lundi. C'est l'évènement phare de ce sport : la finale du championnat américain. Elle regroupe chaque années près de cent millions de téléspectateurs. L'occasion de mettre en lumière ce sport, qui connait moins de succès en France. Surtout auprès des jeunes, indique Xavier Pochet. "On a beaucoup de mal à faire repartir les sections jeunes, on a très peu de demandes cette année. D'habitude les séniors qui arrivent ont déjà une carrière de deux ou trois ans, en U16 ou U19 ; alors qu'aujourd'hui ces personnes qui ont envie de faire du football américain n'ont pas cette expérience. Ça a vraiment cassé le cycle des jeunes", regrette le directeur à propos de la crise sanitaire.

Alors le Superbowl, c'est chaque année l'occasion d'attirer de nouveaux joueurs. "J'ai beaucoup de demandes pour intégrer le club après le Superbowl. Ça nous apporte beaucoup de visibilité sur un large public", avoue le directeur.

Mais avant la rencontre à l'américaine il y a celle à la Bretonne, c'est au stade de la Marine, dimanche 13 février, à 14h00.