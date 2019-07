Tony Yoka de retour sur un ring à Antibes

C'est un retour très attendu, qui se déroule ici dans les Alpes-Maritimes et plus précisément à Antibes. Après un an de suspension, le champion olympique de boxe Tony Yoka fait son retour sur un ring ce samedi soir à l'Azurarena pour un combat qui promet face à un Allemand qui s'annonce coriace.