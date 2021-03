Nantes : Tony Yoka, le champion olympique de boxe, en quête d'une première ceinture ce vendredi

Le champion olympique de boxe Tony Yoka revient combattre à Nantes, ce vendredi soir, à la H'Arena. Il va essayer de décrocher une première ceinture chez les pros, celle de l'Union européenne chez les lourds. Il est opposé au Belge Joel Tambwe Djeko.

Un adversaire "dur à cuire"

Toujours invaincu après neuf combats chez les professionnels, le Français espère une nouvelle victoire pour intégrer le top 10 mondial et pouvoir, ensuite, se confronter à des adversaires hautement plus prestigieux. Pour ça, il devra faire face à un adversaire "dur à cuire" qui, plus jeune, à fait partie des gangs du quartier de Molenbeek, dans la banlieue de Bruxelles.

Estelle Mossely également sur le ring

Sa femme, elle aussi championne olympique, Estelle Mossely, combat également à Nantes ce vendredi soir. Pour défendre sa ceinture IBO des légers, elle est face à l'Allemande Verena Kaiser.