Top 10 et record personnel battu pour le marcheur de Saint-Berthevin Gabriel Bordier

Gabriel Bordier a frappé fort en ouverture des championnats du monde d'athlétisme à Budapest en Hongrie. Le marcheur de l'US Saint-Berthevin a pris une excellente dixième place lors du 20 kilomètres marche. Sur une chaussée très humide (le départ de l'épreuve a été repoussé de deux heures en raison de fortes pluies), le Mayennais a bien géré sa course. Gabriel Bordier (25 ans) est parvenu a finir fort en doublant des adversaires dans les derniers kilomètres. Il franchi la ligne à la dixième place en explosant son record personnel de plus d'une minute (1h18'59'' contre 1h20'9''). Avant cette course des Mondiaux 2023, l'étudiant en médecine possédait le 35e chrono de la saison. Il était le seul marcheur français engagé sur cette course.

ⓘ Publicité

Gabriel Bordier, entraîné par Gérard Lelièvre, avait déjà réalisé les minima pour les Jeux olympiques de Paris. Mais sa performance du jour devrait lui permettre de valider définitivement son ticket pour Paris 2024.