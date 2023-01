Top 12 : La Saint-Loise gymnastique évolue au plus niveau français cette saison

Pour la deuxième fois de son histoire, la Saint-Loise a atteint cette année le plus haut niveau de la gymnastique française. Reléguée en DN1 après une première incursion en Top 12 en 2019, elle ambitionne d'atteindre cette année le milieu de classement (entre la 5e et la 8e place), voire même les phases finales. Elles peuvent le faire", murmure l'entraineur Vincent Canavy qui ne veut mettre la pression à ses "gyms".

L'équipe élite entre cette semaine dans la compétition. La première étape consiste à affronter les deux clubs de sa poule. Ce samedi 28 janvier, les manchoises se rendent à Saint-Etienne dans la Loire pour disputer leur premier "match".

Tatiana Canavy, Thaïs Blain, Lola Michelliza, Svanilde Dromain, Loïcia Porte, Adélaïde Challes, Lily et Emma Havard et les entraîneurs Vincent et Christiana Canavy © Radio France - Lucie Thuillet

"C'est un match à confrontation directe, un match de boxe presque, où les équipes se rendent coup pour coup. Ce sont des duels. Une gymnaste passe sur un agréé. Une adversaire passe à son tour et la meilleure des deux remporte le duel et fait gagner son équipe. Il y a douze duels, trois sur chaque agrès, la poutre, le sol, la barre et le saut. A l'issue, on cumule tous les points et ça détermine l'équipe vainqueur, explique l'entraîneur*.*

Les duels de Top 12, "des matchs de boxe"

En Top 12, beaucoup d'équipes recrutent des gymnastes internationales étrangères pour jouer cette compétition. Pas Saint-Lô : les huit gymnastes sont toutes issues du club et c'est aussi ce qui fait la fierté de la Saint-Loise : "Ca nous tient à coeur de former les gymnastes et de faire vivre cette aventure à des gymnastes d'ici. Grâce aux aménagements et aux partenariats avec l'école et le collège du Bon Sauveur et le lycée Le Verrier, on peut s'entrainer suffisamment pour atteindre des performances de haut niveau"

L'entraînement de l'équipe élite de gymnastique artistique féminine de la Saint-Loise. © Radio France - Lucie Thuillet

Le Top 12, "c'est un format inédit, mais on en ressort grandit", poursuite Loïcia Porte, 25 ans, l'une des gymnastes de l'équipe, qui a déjà connu l'élite avec Saint-Lô en 2019. Et le rôle du public ? "Il peut nous aider énormément, nous porter !"

La Saint-Loise espère donc attirer de nombreux spectateurs pour le deuxième affrontement dans sa poule. Ce sera le samedi 11 février contre Schiltigheim, qui a fini quatrième du Top 12 l'an dernier. "Là c'est le graal, venez encourager les gyms de Saint-Lô", lance Hélène Pacary, ancienne gymnaste au club, chargée de la communication de la Saint-Loise. "Il faut que le salle devienne un vrai chaudron pour être derrière elles, ajoute Florent Leroy, du comité de direction du club, et qu'elles en gardent, quoi qu'il arrive, un super souvenir"