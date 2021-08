Haute-Savoie : Top départ des courses de l'Ultra-trail du Mont-Blanc ce lundi

Les trailers sont de retour à Chamonix ce lundi 23 août. C'est le coup d'envoi d'une semaine sportive après l'édition annulée en 2020. En tout, plus de 10 000 coureurs se sont inscrits sur l'ensemble des courses organisées par l'association, qui passeront par l'Italie, la Suisse et évidemment la France.

Le premier départ sera donné lundi matin à 8 heures depuis Orsières en Suisse, et c'est la course par équipe qui ouvrira le bal. 300 kilomètres par équipe de trois, pour plus de 25 000 mètres de dénivelé positif : le ton est donné. S'enchaîneront ensuite les courses d'une centaine de kilomètres, puis les formats moyens (40 et 56 kilomètres) ou encore la course jeune qui se disputera mercredi.

Parmi les participants, il y a ceux qui viennent pour la performance, ceux qui espèrent juste finir, ceux qui se lancent un défi… Et parmi eux, il y a aussi Patrick Martin, 74 ans, qui n'avait jamais couru avant ses 62 ans.

Patrick Martin raconte comment il a préparé sa course Copier

Départ vendredi pour l'UTMB

Il faudra attendre vendredi, à 17 h, pour assister au grand départ depuis Chamonix de la plus importante course de la semaine : l'Ultra-Trail du Mont-Blanc lui-même. 171 kilomètres répartis entre la France, la Suisse et l'Italie, 10 000 mètres de dénivelé positif, le tout à faire en moins de 46 h 30 pour pouvoir être classé. Une course de l'extrême qui rassemblera cette année plus de 2 000 coureurs.

En revanche le vainqueur sortant sera lui absent. L'Espagnol Pau Cappel, qui a gagné en 2019, n'est pas suffisamment remis d'une blessure au genou afin de pouvoir participer à la course. Mais il y aura quand même des cadors de la discipline, comme le français François d'Haene ou Xavier Thévenard, l'Américain Jim Walmsley chez les hommes. Les femmes ne sont pas en reste avec Beth Pascal ou Courtney Dauwalter, vainqueur en 2019 au rang de favorites. Les plus rapides mettront un peu plus de vingt-heures à terminer la boucle. La course pourra être suivie sur le site internet de l'UTMB.

Pass sanitaire obligatoire

Si la course a pu être maintenue cette année, elle l'est grâce à la mise en place d'un protocole strict. Tous les participants devront fournir un pass sanitaire valide. Le port du masque sera aussi obligatoire au départ et à l'arrivée. En revanche pour le public, des zones seront aménagées pour suivre les courses sur écran géant sans nécessité de pass sanitaire. Il faudra en revanche porter un masque. Et les 100 premiers et derniers mètres du parcours ne seront pas accessibles au grand public.