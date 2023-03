Top départ des inscriptions pour l'ultra trail Nice-Côte d'Azur by UTMB

Au menu des festivités, des distances allant de 165 km pour les plus gourmands, à 20km pour ceux qui souhaitent vite profiter de la plage à l'arrivée sur la promenade des Anglais. Les inscriptions pour le deuxième Nice-Côte d'Azur by UTMB viennent d'ouvrir. L'événement a attiré 4.000 participants l'an dernier, de 80 nationalités différentes selon l'organisation.

Sur le grand format, on conserve les 165 km et 8.700 mètres de dénivelé positif pour aller d'Auron jusqu'à la Prom'. L'an dernier, les coureurs ont eu droit à des pluies froides et très généreuses, espérons pour eux un temps plus clément cette année.

Un nouveau parcours de 20 kilomètres

La nouveauté de cette deuxième édition, c'est un parcours de 20 kilomètres gardé à la discrétion de l'organisation pour le moment, "sur les sentiers de la côte niçoise". On peut imaginer une course plus accessible au grand public avec un dénivelé assez réduit, afin d'attirer un public plus large.

L'autre ultra trail de la côte d'Azur, l'UTCAM, côté Mercantour, se tiendra lui du 7 au 9 juillet. Les inscriptions sont déjà ouvertes depuis un moment, avec des distances allant de 5 km à 125 km.