Top départ pour l'Open de tennis d'Orléans, le dernier au palais des sports ?

La 17ème édition de l'Open de tennis d'Orléans commence ce lundi 26 septembre, au palais des sports de la ville. Une semaine de compétition avec quelques jolis noms et une question qui reste en suspend depuis plusieurs semaines désormais : quel avenir pour le tournoi à court terme ?

Sur le court central, les joueurs travaillent le revers, le coup droit, le service. Et dans les coulisses du palais des sports d'Orléans, les petites mains s'activent. La 17ème édition de l'Open de tennis commence ce lundi 26 septembre. Et tout doit être prêt pour accueillir Richard Gasquet, Hugo Gaston, Nicolas Mahut et tous les autres joueurs conviés pour le tournoi. Samuel s'occupe du cordage des raquettes : "C'est pas mal de travail en effet ! Il faut respecter les consignes des joueurs. Mais c'est génial, moi je suis avant tout fan de tennis. Vivre le tournoi de l'intérieur, c'est passionnant. Faut que ça perdure !"

Le travail minutieux pour corder les raquettes © Radio France - Arnaud Roszak

Un avenir très flou

En juin dernier, la métropole d'Orléans a décidé de retirer sa subvention de 100.000 euros pour le tournoi. Depuis, plusieurs pistes sont sur la table. "S'il faut aller à CO'Met (le nouveau complexe de la Métropole), j'irai sans souci" explique Thierry, membre de l'organisation de l'Open depuis sa création en 2005. "Ce tournoi doit survivre, il a réussi à fidéliser" ajoute-t-il.

Didier Gérard, directeur de l'Open d'Orléans © Radio France - Arnaud Roszak

Une chose est (quasiment) sûre : cette édition 2022 sera la dernière au palais des sports d'Orléans. "Il ne faut jamais dire jamais, explique le directeur du tournoi Didier Gérard. Mais aujourd'hui, je ne vois pas comment on peut continuer dans cette enceinte construite il y a une cinquantaine d'années. Faut arrêter de tirer sur la corde. J'espère que l'avenir nous dira rapidement si l'Open déménage à CO'Met, ce qui serait souhaitable pour tous les habitants de la Métropole." Délocaliser le tournoi dans une autre ville est une option toujours envisageable précise le directeur.