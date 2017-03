Top départ pour le premier des cinq marathons de Martial Wirz ce dimanche

Le coureur malvoyant du Nord Franche-Comté Martial Wirz prend le départ du premier des 5 marathons de ses 50 ans ce dimanche. Une aventure extraordinaire pour lui et ses guides.

Bien connu dans le Nord Franche-Comté, régulièrement invité d'"Ils font bouger la Franche-Comté sur France Bleu Belfort Montbéliard" Martial Wirz ne peut même plus faire le tour de l'Etang des Forges à Belfort sans être reconnu et salué ! Ce dimanche à Montpellier le coureur malvoyant habitant de Chèvremont prend le départ du premier des cinq marathons qu'il courra cette année pour ses 50 ans ! Une "extraordinaire aventure" qu'il réalise grâce à ses efforts, ses guides et tous ceux qui le soutiennent. Pour ce projet fou Martial a même récolté 3300 euros, notamment grâce à l'appel aux dons lancé sur France Bleu.

Un marathon ... mais sans pression !

Le départ du marathon de Montpellier sera donné à 8h25 précise ce dimanche. "J'avais quelques contractures récemment, mais ça va mieux, on espère évidemment aller au bout", confie Martial Wirz. Il a même fêté la Saint Patrick vendredi à Montpellier ! "C'était juste une bière, et puis il parait que c'est pas mal pour les sels minéraux", se marre le marathonien.

Ce dimanche lui et son guide courront sans pression de chrono : "Le but c'est bien d'aller au bout des cinq marathon, il y a des gens qui m'ont fait confiance c'est important de réussir le projet en entier". S'il redoute un peu le vent qui va lui demander plus d'efforts, Martial va courir sous le soleil. Montpellier frôle et dépasse même parfois les vingt degrés en ce moment !

"Parfois en courant, je me sens comme dans mon lit" - Martial Wirz

"Que du bonheur"

Ce dimanche Martial Wirz sera accompagné de Gilles Mourey de Frotey-lès-Lure. Les deux sont reliés par une petite cordelette d'une quarantaine de centimètres. "C'est le tout premier avec qui j'ai couru un marathon. Ce sera le sixième ensemble", raconte Martial. "C'est super d'être tous les deux". Une émotion partagée par le guide. "C'est assez émouvant pour moi, on a développé une amitié, c'est important pour nous deux. Partager cette passion de la course avec quelqu'un qui ne peut pas le faire tout seul ce n'est que du bonheur", raconte Gilles Mourey, arrivé à Montpellier samedi.

"Pour moi c'est assez émouvant" - Gilles Mourey

Si les deux hommes espèrent finir les 42 kms 195 en environ 4h ce dimanche, ils veulent avant tout "prendre du plaisir". Ils espèrent passer la ligne d'arrivée tous les deux avec le sourire pour eux et tous ceux qui les suivent !

