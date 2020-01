Top départ pour les inscriptions à la Transbaie 2020

La Transbaie, course épique de dix-sept kilomètres dans la vase de la Baie de Somme aura lieu le dimanche 26 avril prochain mais les inscriptions s'ouvrent ce lundi. Encore une fois les 6.500 places disponibles devraient s'arracher.

Saint-Valery-sur-Somme, France

C'est un premier effort ! Avant de plonger dans la boue de la Baie de Somme il faut être prévoyant pour décrocher son inscription pour la trente-deuxième édition de la Transbaie qui aura lieu le dimanche 26 avril prochain entre Saint-Valery-sur-Somme et Le Crotoy.

6.500 coureurs et pas un de plus

Encore une fois, la jauge maximale de coureurs qui vont parcourir les dix-sept kilomètres sur le bitume, le sable et la vase est fixée à 6.500. Les dossards s'arrachent. "Tout était parti en un jour et demi en 2019", se rappelle Denis Courtois, l'un des fondateurs et organisateurs de cette épreuve haute en couleurs.

Trois dates d'inscriptions

Cette année, les inscriptions se feront par vagues. Ce lundi, à partir de 9 heures, 2.000 premiers sésames seront disponibles sur le site internet de la Transbaie 2020. Il y aura deux autres créneaux de réservations mercredi et vendredi. Pour que votre dossier soit complet, il vous faut notamment un certificat médical. L'inscription à la Transbaie coûte 32 euros.

"Pour les dates de la course, il n'y a pas d'habitudes", détaille encore Denis Courtois pour expliquer la programmation plus en avance de la Transbaie qui aura donc lieu le dimanche 26 avril avec un départ à 9 heures. C'est la marée qui décide entre avril et juin.

Denis Courtois, fondateur de la Transbaie Copier

La Transbaie 2019 en images c'est ici