TOP Sport en Mayenne : Coup d'arrêt sans conséquence pour les hockeyeurs du stade lavallois.

La course aux plays-offs de N2 reste très ouverte entre les trois équipes Laval, Angers, et Rennes.

Laval, France

Hockey : Le stade lavallois reste dans la course des plays-offs de N2, malgré sa courte défaite 2-1 au SCO d'Angers, les lavallois ont deux matchs à gagner pour prendre la première place synonyme de montée en N1.

Football : Cruelle issue pour le stade lavallois en N3, qui concède l'égalisation un partout aux Herbiers dans les arrêts de jeu, alors que les mayennais menaient depuis la première mi-temps par un but signé Fodé Guirassy. les lavallois ont cinq matchs pour renverser une situation compromise.

Athlétisme : Doublé lavallois de L2A 53 pour la septième édition du 10km de la Kangoucourse à Martigné sur mayenne. Guillaume Strasse s'impose chez les hommes en 33mn 33s, chez les femmes succès de Clarisse Le Maitre en 43mn 09s.

Rallycross : Le mayennais Dylan Dufas remporte la première manche à Lessay en formule Renault twingo, catégorie pour les jeunes pilotes. En supercars Emmanuel Anne, Kevin Jacquinet, et David Meslier terminent respectivement, septième, neuvième, et onzième. En D4 Jessica Tarrière est douzième. C'est Châteauroux qui accueillera la deuxième manche les 4 et 5 mai prochain.

Volley N3 : Deux défaites 3-0 pour l'ASPTT Laval, les hommes sont tombés à Coutances, les femmes à Poitiers.