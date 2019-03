TOP Sport Résultats du dimanche 31 Mars 2019

Coup double pour Laval Agglo Athlé 53 qui s'impose chez les femmes et les hommes sur l'ékiden de Laval.

Laval, France

Athlétisme : Grand succès populaire de la septième édition de l'ékiden de Laval, avec 1110 athlètes au départ et 185 équipes. Et un doublé pour Laval Agglo Athlé 53. Les hommes comme les femmes s'imposent, et se qualifient pour les championnats de France qui auront lieu le neuf juin prochain à Auxerre.

Canoê Kayak : Deux titres pour les mayennais aux championnats de France à Temple sur Lot. Licencié à Pontivy Tanguy Souchère sur 5000m en fond a remporté son premier titre samedi. Ce dimanche c'est au tour de Lou Boisnard et Aurane Avry du Club de Laval en bi-place d'empocher le titre sur 5000 m en fond , en 23mn03s.

Hockey : Le stade lavallois se qualifie pour les plays-offs de N2, après son match nul 4-4 à la TA Rennes.

Duathlon : Succès d'Anthony Avril de la Bazoge Monpinçon qui remporte le Duathlon de Mayenne qu'il termine en 1h39.

Football : Large défaite des U17 stade lavallois battu à Brest 4-1.

Volley : L'ASPTT Laval qualifié pour la demi-finale de la Coupe de France, après son succès 3-1 à Talence.