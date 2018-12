TOP SPORT résultats du dimanche 23 Décembre 2018

Laval, France

Athlétisme: le record féminin à la hauteur du Meeting National de Mayenne. détenu depuis 2016 par la Rennaise Marine Vallet à 1.82m

est tombé ce dimanche c'est sa coéquipière de club, Solène Gicquel qui pulvérise le record à 1.86m, La Mayennaise Laura Salin Eyiké de l'EANM termine deuxième avec un saut à 1.78m.

A la perche Mathias Orban Champion du Monde cadets en 2017, également de l'EANM passe une barre à 5.03m, bien loin de son record personnel à 5.40m, et du vainqueur Jean Bolloch du Racing Club Nantais qui a passé 5.33m au deuxième essai.

Basket: L'US Lavalloise termine l'année 2018 par un succès au trophée Coupe de France, en s'imposant 79-72 face à Pornic équipe de N2. L'USL débutera l'année 2019 par un déplacement en championnat à Gravenchon.

Foot: Deux équipes Mayennaises sur six qualifiées pour les 16ème de finale de la Coupe des Pays de la loire. Changé à battu St Pierre Montrev 2-1, et l'exploit pour Martigné Sur Mayenne équipe de Départemental 2 qui sort Coulaines (R1) 2-1. Louverné,Château-Gontier,Laval Bourny et Soulgé Sur Ouette au tapis. Deux matchs reportés, Méral - Cossé contre Segré, et St Saturnin - Stade Mayennais.