Toulouse : Le nageur Alfred Nakache au panthéon mondial de la natation

C'est l'un des plus illustres champions français de natation, Alfred Nakache va être intronisé au Swimming Hall of Fame de fort Lauderdale aux Etats unis. C'est le club toulousains des Dauphins du Toec qui l'annonce sur sa page Facebook. Alfred Nakache l'avait intégré en janvier 1941, après avoir été déchu de sa nationalité et avoir fuit Paris en raison de ses origines juives.

Alfred Nakache, l'un des plus grands champions français de natation - capture d'écran page facebook Dauphins du TOEC

Champion de France en 1935 Nakache a terminé 4me du 4X200 mètres par équipe aux Jeux olympiques de Berlin l'année suivante. Une carrière mise entre parenthèse le temps de la guerre et de sa double déportation, à Auschwitz puis à Buchenwald. Une captivité au cours de laquelle sa femme et sa fille trouveront la mort.

De retour à Toulouse après guerre Alfred Nakache replonge dans sa passion. Il participera même aux jeux Olympiques de Londres en 1948.

C'est en août 1983 qu'il trouvera la mort, à l'age de 67 ans, en traversant la baie de Cerbère à la nage. Un kilomètre de natation qu'il effectuait chaque jour.