Le grand retour de la boxe à Toulouse

Toulouse, France

Cela faisait bien longtemps qu'on n'avait pas eu un gala de cette envergure à Toulouse. La dernière fois ? 2012, à la Halle aux Grains. Ce samedi soir au Palais des Sports, six combats professionnels sont programmés. La soirée sera retransmise sur la chaîne L'Equipe.

Jérôme Lade : "On a peut-être fait n'importe quoi à certains moments"

La soirée est organisée par l'association Noble Art Signature, présidée par Laurent Negretto : "On veut montrer que la boxe anglaise ce n'est pas réservé à des gens qui ne sont pas nés au bon endroit. C'est ouvert à tous. C'est un sport simple, bon marché." Sur le ring, on retrouvera le Toulousain Jérôme Lade. Il est arbitre international : "La télé s'était désintéressée des activités boxe, ce qui a fait du mal. On a peut-être fait n'importe quoi à certains moments. Là, avec la pépinière de champions et les derniers Jeux, ça a contribué à faire monter le nombre de licenciés à 60.000 dont 30% de femmes", se félicite-t-il.

Plus de 3.000 personnes au Palais des Sports ?

Dans la région toulousaine et dans les départements alentours, les clubs de boxe sont nombreux (Bagatelle, Blagnac, Cugnaux, Plaisance, Albi, Cahors...) et les boxeurs font briller la région : Mohamed Mimoune, Samir Ziani, Arsen Goulamirian ou encore Sofiane Oumiha médaillé d'argent aux Jeux de Rio. Il y a les passionnés mais le but c'est aussi de redorer le blason et d'attirer un nouveau public : "On n'est pas sectaires. On a toujours l'impression que ça va être quelque chose d'assez dure à voir la boxe. Mais moi, la première fois que j'ai vu un combat j'ai vu des valeurs que je retrouve par exemple dans mon entreprise. Du respect, de la rigueur et de la régularité", explique Laurent Negretto. On attend quelques 3.000 personnes au Palais des Sports ce samedi.

Le programme

Parmi les moments forts de la soirée, une ceinture mondiale IBO sera en jeu avec le Français Yannick Dehez. On verra aussi le quatrième combat professionnel de la championne olympique Estelle Yoka Mossely. Six combats sont programmés à partir de 20 heures.