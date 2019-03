62e Tour de Corse automobile : J -1

Le tour de Corse automobile, manche française du championnat du monde des rallyes, une épreuve à suivre en direct sur RCFM et notre page Facebook. Nos équipes vous feront vivre la course mais aussi les coulisses et les à-côtés du rallye dont le départ sera donné ce vendredi matin à Porto-Vecchio.

Corse, France

Le tour de Corse automobile démarre dès ce jeudi sur RCFM avec une émission en direct de l’esplanade du port de commerce de Porto-Vecchio avant le grand départ de ce vendredi matin depuis la cité du sel.

Sur les ondes…

Une émission spéciale de présentation de cette 62eme édition vous attend ce jeudi de 18h à 20h présentée par Mickaël Andreani et Jean Pruneta. Vous retrouverez, en direct du stand de RCFM, de nombreux pilotes insulaires bien sûr mais aussi les têtes d’affiche de l’épreuve mondiale comme Sébastien Ogier ou Sébastien Loeb, le directeur du Tour Dominique Serieys et des élus de la ville de Porto-Vecchio qui pour la première fois en 62 éditions sera donc la ville départ de cet événement international. La cérémonie officielle du départ est prévue ce jeudi soir à Porto- Vecchio, une cérémonie durant laquelle nous serons donc en direct via cette émission. Les voitures vont également participer au Shakedown, la dernière séance de roulage avant le début de la course à proprement parler, ce jeudi matin entre 9h00 et 15h00 à Sorbo-Ocagnano.

Sébastien Ogier partira cette année avec le n°1 floqué sur la toute nouvelle Citroën C3 WRC © Radio France - Didier Arnoux

Une vitrine pour la Corse

Le Tour de Corse, comme le Monte Carlo, la Finlande, et la Grande Bretagne, c'est l'ADN du Rallye. Une épreuve de renommée mondiale disputée par 24 nationalités cette année. 96 voitures seront au départ. Le parcours, renouvelé à 75 %, propose 350 km de spéciales chronométrées sur des routes où il faut du cœur et de l'expérience. Bavella, la Castagniccia, le Cap Corse, les Agriates, les sites sont de toute beauté. Ogier, Loeb, Sordo, Neuville adorent la Corse, la course, les paysages et l'ambiance du rallye. Les autres redoutent l'étroitesse des routes qui ne pardonnent pas le moindre écart. Les pilotes corses, habitués au cadre, tenteront bien sûr de briller à la maison. On attend notamment la confirmation de la révélation de l'an dernier, François Fraymouth qui avait affolé les chronos. Sera-t-il à nouveau le leader de l'armada des corses ? Réponse dimanche soir à Calvi où sera jugée l’arrivée.

Les ténors du championnat

Titré l'an dernier sur une Ford Fiesta M-Sport en bout de développement, Sébastien Ogier partira cette année avec le n°1 floqué sur la toute nouvelle Citroën C3 WRC, une voiture rapide et globalement fiable. 6 titres de champion du monde et 46 victoires au compteur, un championnat 2019 bien débuté. Le gapençais est en forme en ce moment. Il a placé son bolide sur la plus haute marche du podium au Monte-Carlo et au Mexique. Sébastien Ogier en forme pourra compter sur une voiture qui a de grosses qualités sur asphalte.

Ogier et ses 6 titres, favori du Tour, va croiser, une nouvelle fois, le nonuple champion du monde Sébastien Loeb. L'an dernier, Loeb a fait une pige pour Citroën qui s'est ponctuée part une belle sortie de route. Cette année, il dispose d'un programme plus étoffé en championnat au volant d'une Hyundai que l'alsacien continue de découvrir.

Ogier, Tanak, Lappi voire Meeke ou Latvala, la victoire devrait se jouer entre ces cinq-là. Le vainqueur sera celui qui aura été le plus rapide et le plus intelligent. De très longues spéciales sans assistance sont au programme, ce qui veut dire que la moindre petite faute se paye cash.

La course dans la course

Si l'on suivra évidemment les ténors du championnat du monde des rallyes, on ne manquera pas non plus de suivre avec attention les pilotes corses sans qui le tour de Corse n'aura pas le même parfum. Des pilotes corses qui seront cette année encore en nombre sur la ligne de départ, 29 pour être précis, les plus aguerris comme Pierre-Louis Loubet disputeront le WRC 2. Les autres sur des voitures bien moins puissantes feront néanmoins valoir leur talent. Des insulaires, passionnés de l'asphalte qui s'en iront titiller les meilleurs en cherchant à se hisser le plus haut possible dans le tableau final. Les projecteurs seront ainsi braqués cette année sur un certain François Fraymouth qui l'an passé avait fait sensation en terminant en tête des pilotes corses au volant de sa 208 R2. Les regards se porteront aussi sur Fabrice Giorgi, un jeune pilote ajaccien, handicapé des membres inférieurs, mais époustouflant lors des essais au volant de sa Skoda. Enfin, dans la vague des pilotes corses qui s'élanceront sur cette épreuve mythique, RCFM suivra avec attention le classement de sa voiture pilotée par Claude Bensimon, membre de l'équipe.

« La cash-machine de l'économie insulaire »

Le Tour, c'est une course mais c'est aussi un business avec un budget 3M€, des dépenses directes dans l'économie insulaire. Durant toute la semaine, les hôtels ou le Tour s'arrête sont complets. Les avions sont d'avantage remplis, les loueurs de véhicules, tout le monde travaille plus. Et si on considérait le Tour de Corse comme une campagne publicitaire pour l'île, cette année, 77 millions de téléspectateurs verront la Citroën d'Ogier rouler à Bavella. Un beau spot de pub mondial que la Corse ne pourrait pas se payer. Une étude a été livrée par la Fédération Française du Sport Auto. Elle précise que pour 100 euros de subventions publiques ce sont 900 euros de retombées directes et indirectes dans l'économie de l'île. La Collectivité de Corse, principal sponsor de l'épreuve, doit être ravie du ratio. La Chambre de Commerce de la Haute-Corse, elle, l'est aussi puisque Chantal Bocquel, chef du service Marketing & Développement Commercial dit qu'il n'est pas possible de toucher autant de clients potentiels des aéroports sans le Tour. L'inscription de la Corse au Championnat WRC est donc une belle opération commerciale pour une région.