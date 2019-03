Tour de Corse automobile : un pilote insulaire sur le carreau

Corse, France

Ce vendredi matin le départ officiel du 62ème Tour de Corse automobile depuis Porto-Vecchio a été retardé symboliquement par quelques pilotes corses déçus et en colère. Des insulaires qui regrettent la décision de la Fédération internationale d’automobile de ne pas permettre la participation Fabrice Giorgi. Le jeune ajaccien, paraplégique suite à un accident a en effet été écarté de l’épreuve par la FIA et ce malgré son engagement. Le système installé sur sa voiture et lui permettant de conduire malgré son handicap n’a pas été homologué au niveau international même s’il lui permet de courir sur d’autres compétitions. Ce vendredi au départ, Fabrice Gordon, ajaccien et copilote de Thomas Argenti dans ce rallye, disait sa déception et sa colère au micro de Patrick Rossi.

Pierre Boï, membre de l’ASA Tour de Corse était lui aussi très déçu de cette décision de FIA. Il évoque également l’avis médical donné quant à la participation de Fabrice Giorgi sur ce Tour de Corse.

Suivez nous sur Facebook jusqu’à l’arrivée dimanche à Calvi.

Video : Serge Jakobowski