Corse, France

Ouverts depuis le mois de février, les engagements pour le Corsica Linea - Tour de Corse WRC sont désormais clôturés. 92 équipages prendront donc part à l'étape française du championnat du monde des rallyes qui se tiendra du 5 au 8 avril dans l'île.

"Nous enregistrons le plus grand nombre d'engagés de la saison et même depuis trois ans en championnat du monde des rallyes, a déclaré dans un communiqué de presse Dominique Serieys, le directeur général du Corsica Linea - Tour de Corse. C'est un gage de qualité pour l'organisation et le témoignage évident de l'engouement mythique que suscite cet événement ."

Sur 92 équipages, 11 prendront le départ au volant d'une WRC, 12 avec des WRC2, 15 à bord de WRC3 et 7 avec une RGT. Sans surprise, la nationalité française sera la plus représentée parmi les équipages (54 au total). Les équipages corses seront nombreux dans les starting-blocks (25 engagés). Comme annoncé en janvier dernier, le redoutable pilote français Sébastien Loeb figure bien sur la liste des engagés.