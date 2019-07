Tour de France 2019 : le Lorrain Anthony Roux de passage sur ses terres ce mardi

C'est une étape qui lui tient particulièrement à cœur : Reims-Nancy, ce mardi, avec une traversée de la Meuse via Bar-le-Duc et Commercy. Un trajet familier pour Anthony Roux, le seul Lorrain engagé dans le Tour de France 2019. Et une chance pour le cycliste de 32 ans : "ma région de naissance va pouvoir me suivre à 100%, ils n'auront qu'un seul représentant, c'est une fierté pour moi". Son compatriote lorrain, Nasser Bouhanni, n'a pas été retenu cette année.

Né à Verdun, l'équipier de Thibault Pinot au sein de l'équipe Groupama-FDJ a grandi en Meuse et à Épinal avant des études à Nancy. Il habite aujourd'hui dans le Var mais garde des attaches lorraines. Il rentre voir sa famille environ 2 fois par an. "Ça va être sympa de passer dans des endroits proches des gens que je connais", estime t-il. Mais pas question de traîner. "C'est un peu compliqué de profiter du paysage ou de ce qui se passe au bord de la route, c'est tellement tendu qu'il faut vraiment faire attention", analyse t-il. Le Lorrain connait bien désormais la Grande Boucle : c'est sa 5ème participation. Et il sait que les premières étapes peuvent être dangereuses. "On a beau passer près de chez soi, il faut garder son sang froid", explique t-il.

Pas d'ambition personnelle

Sacré champion de France sur route l'an dernier, Anthony Roux n'a cette fois qu'un seul objectif : "on a un leader qui est Thibault Pinot et qui est là pour faire le meilleur classement général, donc il va falloir faire un bon boulot pour lui". Pourquoi pas malgré tout s'imposer sur une étape? Le Meusien ne se l'interdit pas mais, assure t-il, ce ne sera pas sa priorité.