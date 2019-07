Tour Voile : les enjeux de la Méditerranée

Après avoir bataillé sur la Mer du Nord, la Manche et l’Atlantique, les 23 équipages du 42e Tour Voile vont se départager en Méditerranée. Il reste trois Actes (Port Barcarès, Hyères, Nice) et six jours de courses avant la clôture de la compétition.

Port-Barcarès, France

- Jean-Marie LIOT / ASO

Le suspense reste entier au Classement Général puisque le leader Team Beijaflore n’a que 2 points d’avance sur Cheminées Poujoulat et 10 sur Team Réseau Ixio - Toulon Provence Méditerranée. Derrière la bataille fait rage à différents niveaux du classement, avec notamment un très beau duel du côté des amateurs…

Beijaflore, Cheminées Poujoulat, Réseau Ixio-Toulon Provence Méditerranée seront-ils aussi à l’aise en Méditerranée ?

La victoire va-t-elle se jouer comme les deux dernières années lors de la Super Finale, dimanche prochain à Nice ? Ce scénario sous haute tension est encore une fois probable, d’autant que pour cette dernière manche, qui réunira les dix meilleurs équipages du Tour Voile 2019, les points compteront double. Depuis le début du Tour à Dunkerque, le 5 juillet, Team Beijaflore (skipper : Valentin Bellet), Cheminées Poujoulat (Robin Follin) et Team Réseau Ixio - Toulon Provence Méditerranée (Tim Mourniac) se rendent coup pour coup. Ces trois équipages sont les seuls à n’avoir manqué aucune des six Finales de Stades Nautiques disputées jusqu’à présent. Si Beijaflore et Cheminées Poujoulat ont pris un petit ascendant, Réseau Ixio – Toulon Provence Méditerranée reste totalement dans le match. Dix points de retard peuvent très vite se combler, notamment lors des Raids Côtiers…

Un Top 5 disputé

Les trois leaders ont une avance confortable sur leurs plus proches adversaires en arrivant en Mediterranée mais l’on sait aussi combien les scenarios peuvent être imprévisibles sur la grande bleue. Derrière eux, les teams sont aux aguets et ne relâcheront aucune pression jusqu’à l’ultime course dans la baie des anges. Renaissance Services (Stevie Morrison), 4e , est relégué à 25 points de Réseau Ixio – Toulon Provence Méditerranée, malgré trois belles victoires en Stades Nautiques. Ce team omanais est talonné par Golfe du Morbihan Breizh Cola (Solune Robert/Riwan Perron) et EFG Private Bank Monaco (Pierre Pennec). Ces trois équipages de très haut niveau, qui ont pour le moment manqué de régularité pour accrocher les premiers, vont lutter pour le Top 5, tout en restant à l’affût de la moindre défaillance des leaders et en regardant dans le rétroviseur…

- Jean-Marie LIOT / ASO

Trois équipages jeunes dans le Top 10

Sept équipages concourent au Classement Jeune, dont Cheminées Poujoulat, dominateur avec une belle avance sur Golfe du Morbihan Breizh Cola et Océwood #Waterfamily (Baptiste Hulin/Simon Bertheau). Ce sera compliqué de revenir pour les autres équipages de jeunes (Groupe Altantic, Helvetia Blue by Normandy Elite Team, Leicht Vannes Lorient et Delft Challenge) qui peuvent toutefois espérer faire des « coups » et jouer à fond leur rôle d’outsiders.

Classement Amateur : les compteurs remis à zéro !

Les équipages Amateurs se mêlent aussi à la bagarre et notamment deux d’entre eux : Gregory Lemarchal Les Sables d’Olonne (Emeric Dary) et CER - Ville de Genève (Victor Casas/Laurane Mettraux), respectivement 7e et 8e du Classement Général. Ces deux teams ont réalisé de jolis coups d’éclat et fait aussi preuve de régularité, en participant chacun à cinq Finales de Stades Nautiques. Seulement un point les sépare.

Leur objectif commun : remporter leur classement et continuer à bousculer la hiérarchie. Les autres équipages amateurs, West Team - BBN -Ecole Navale (Yaël Poupon) et Dunkerque Voile (Titouan Jestin/Antoine Bresson), sont respectivement 11e et 20e avant la Méditerranée.

Classement Mixte : La Boulangère (di)gère

Trois équipages sont en lice dans le nouveau Classement Mixte (https://www\.tourvoile\.fr/fr/actus/2019/la\-mixite\-alhonneur/158). Sans surprise ce sont les filles de La Boulangère qui dominent. Mathilde Géron et ses équipières visent avant tout une belle place au Général. Après un très bon début de Tour, elles ont marqué le pas mais comptent bien se remobiliser pour rebondir en Méditerranée. Si La Boulangère est loin devant, seulement 9 points séparent les deux autres équipages féminins, Helvetia Purple by Normandy Elite Team (Pauline Courtois) et EFG Sailing Arabia The Tour (Audrey Ogereau).