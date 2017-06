Tours aura bientôt son triathlon distance "iron man"

La Touraine sera bientôt le théâtre d'une épreuve sportive aux dimensions impressionnantes : le Tours'n'Man, un triathlon distance iron man, verra le jour le 10 juin 2018. Au menu, près de 4 kilomètres de natation, 180 de vélo puis 42 de course à pied.

Tours a déjà son marathon, son 10 et son 20 kilomètres, qui sont des épreuves bien installées et réputées dans toute la France. La ville passera à l'étape supérieure l'année prochaine, le 10 juin 2018, avec l'organisation d'un triathlon XXL, distance "ironman" : 3,8 kilomètres de natation, 180 kilomètres de vélo puis un marathon, donc 42 kilomètres à pied, le tout à enchaîner d'un trait. Sport complètement fou pour les uns, épreuve mythique pour les autres, c'est en tout cas un sacré défi. Celui de Nice, réputé mondialement, rassemble chaque année près de 3000 triathlètes (l'organisation doit refuser de nombreuses inscriptions). Voici ci-dessous une vidéo pour vous faire une idée du genre de défis qui attend les concurrents en juin prochain.

Près de 4 kilomètres de natation, 180 de vélo et 42 kilomètres de course à pied

Il ne s'agira pas en l'occurrence d'un "iron man", puisque c'est une marque déposée, mais le Tour's'man aura les mêmes mensurations, à cela près que la natation aura lieu dans le Cher et pas en mer. Pour la partie vélo, l'organisation a tracé un parcours qui reste à valider par les autorités mais qui fait la part belle aux châteaux du département, Villandry et Azay Le Rideau notamment, afin d'attirer un maximum de coureurs de toute la France et valoriser l'Indre-et-Loire.

Entre 500 et 700 athlètes espérés pour cette première édition

Organisé conjointement par la société Tours événements et le comité départemental de triathlon d'Indre et Loire, le Tour'n'Man a vocation a devenir "le plus beau triathlon longue distance de France" dit l'équipe organisatrice. Elle espère attirer 500 à 700 coureurs l'année prochaine sur l'épreuve reine, et environ 1500 en tout en comptant les courses de jeunes qui auront lieu la veille ainsi que la course relais, puisqu'il sera possible de se partager les trois épreuves au sein d'une équipe en se relayant.

Ouverture des inscriptions le 1er septembre

Bien évidemment une telle épreuve représente une organisation considérable. Une équipe est déjà à pied d'oeuvre et les responsables espèrent fédérer 600 bénévoles au moins le week-end de l'épreuve, dont le coeur se trouvera au parc des expositions de Tours, d'où sera donné le départ. Les inscriptions démarreront le 1er septembre, il faut compter tout de même au moins 268 euros pour un dossard. Et bien évidemment une telle épreuve demande une préparation intense, puisqu'il s'agit de s'entraîner dans trois disciplines, mais l'organisation se veut rassurante : il s'agit d'un parcours tout plat, donc relativement accessible contrairement à des épreuves comme celle mythique d'Embrun qui présente un dénivelé considérable. Vous trouverez toutes les informations sur le site de la course.