Tours : Sport'ouvertes 2021, c'est ce dimanche 12 septembre

Pour cette 20ème édition de Sport'Ouvertes, la Ville de Tours investit de nouveau le Lac de la Bergeonnerie, ainsi que le Centre Aquatique du Lac. Cette année encore, toutes les animations sont gratuites, et l'entrée sur le site de la manifestation est gratuite.

Deux parrains exceptionnels pour cette édition anniversaire !

Sarah GUYOT : kayakiste tourangelle, licenciée au Canoë Kayak Club de Tours – Championne du Monde/d’Europe/de France – Participation aux JO 2012, 2016 et 2021.

Sarah Guyot, en août 2019, lors des championnats du monde en Hongrie © Maxppp - © Maxppp - Tamas Kovacs/EPA/Newscom/

Yasser MUSANGANYA : athlète handisport tourangeau, licencié à l’Athlétic Trois Tours – Champion du Monde/d’Europe/de France Junior. Participation aux Jeux Paralympiques 2021.

Yasser Musanganya, Champion du Monde, d'Europe et de France Junior - Capture d'écran Facebook "Yasser Musanganya Officiel"

Près de 250 activités à découvrir

De nombreuses animations à découvrir de 10h à 18h. Autour du Lac de la Bergeonnerie, diverses activités sportives et de loisirs pour petit et grand en démonstrations ou initiations. Apportez serviette et maillot de bain, et participez au programme des activités aquatiques !

Village handisport

En collaboration avec le Comité Départemental Handisport 37, Sport'Ouvertes et le Forum des Associations accueillent cette année un village handisport. De nombreuses animations et démonstrations sont organisées tout au long de la journée sur le parking du Lac de la Bergeonnerie, afin de découvrir l'offre d'activités proposée par les associations sportives.

Les espaces, les disciplines et les associations :

Aquatique

Plongée sous marine, plongée en apnée, nage avec palmes, fit'palmes, nagez forme santé, randonnées aquatiques, natation artistique, natation sportive, apprentissage de la natation, tir sur cible, sauvetage et sauvetage sportif, water-polo.

Nautique

Voile, surf, stand up paddle, canoë kayak, jet ski.

Opposition et force

Taekwondo, escrime, judo, karaté, haltérophilie, boxe française, krav maga, capoeira, combat sport au sabre laser, taïso, jujitsu, aïkido, kendo, kung fu, taïchi chuan, qi gong, iaIdo, wushu, sanda, boxe chinoise, méthode feldenkrais, arts martiaux et self défense mixte, arts martiaux vietnamiens, arts martiaux chinois, arts martiaux traditionnels japonais, arts martiaux philippins, arts martiaux historiques européens.

Artistique

Danses culturelles et traditionnelles du monde, danses swing, danses orientales et bollywood, danse sportive, danse latine, bachata, batucada bateria, danses africaines-américaines, modern-jazz, hip-hop, afro step gym, street-jazz, twirling, jazz & blues, zumba, kudurofit, lady latines, soca, slow dance, tango argentin.

Sports Collectifs

Basket-ball, handball, rugby, football, volley-ball, football américain, flag football, cheerleading, kinball, hockey-sur-gazon et en salle, floorball.

Athlétisme

Athlétisme, course à pied, running, demi fond, fond, marche nordique, trail, cross.

Nature et cycle

Canicross, caniVTT, canirandonnée, parkour, freerun, marche nordique, randonnée, trail, bivouacs, auto modélisme radio commander, cyclisme, vélo loisir, VTT, spéléologie, escalade, alpinisme, ski, canyoning, tir à l'arc.

Glisse et glace

Patinage artistique, danse sur glace, hockey-sur-glace, roller.

Raquettes

Tennis, badminton, tennis de table.

Gymnastique

Gymnastique artistique, gymnastique rythmique, gym douce.

Multisport

Tennis de table, badminton, tennis, squash, pelote basque, speedminton, tir à l'ar, boccia, jeu de boule de fort, pétanque, randonnée, parachutisme, running, marche nordique, canicross, triathlon, natation, basket-ball, football, futsal, hockey-sur-glace, volley-ball, gymnastique volontaire adultes, gymnastique artistique, muscu-fitness, kidisport, double duch, cirque, street dance, afrodances pilates, yoga, bose.

Santé

Marche sportive, marathon, marche, natation, nage longue distance, plongée, sport adapté, sport santé, gym douce, yoga, qi gong, tai chi chuan, bâton de santé, médiation, yi chuan santé, dragon boat.

Institutionnels

Multisport, sport scolaire, mouvement sportif olympique.

Village handisport

Multisport, tennis de table, nage avec palmes, basket-ball, football, athlétisme, danse, sports mécaniques, bridge, hockey-sur-glace, handball, escrime.