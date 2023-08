"Tous avec Yann" : plus de 300 personnes à Sarreguemines pour la 9e place de Yann Schrub aux mondiaux

Même s'il ne visait pas le podium, Sarreguemines a voulu lui apporter tout son soutien pour sa première finale de championnat du monde. Plus de 300 personnes ont assisté sur écran géant à la 9ème place du champion local Yann Schrub sur l'épreuve du 10.000 mètres dimanche 20 août. Un rassemblement organisé au Stade Pierre de Coubertin par son club de l'ASSA (Athlé Sports Sarreguemines Arrondissements).

Des chants et une mascotte

Un an après sa médaille de bronze sur la distance aux championnats d'Europe à Munich, Yann Schrub, qui a mis entre parenthèses ses études de médecine, visait le top 12 pour ses premiers championnats du monde. Il a finalement obtenu une très jolie 9ème place - dans une course dominée par l'Ougandais Joshua Cheptegei -, devant des supporters très motivés.

"On ne s'attendait pas à autant de monde. C'est au-delà de nos espérances", s'est réjouie Anne Goepfert, membre du comité de l'ASSA et speakerine tout au long de la soirée. Yann Schrub avait beau ne pas prétendre à une médaille dans un course très relevée, son club a fait les choses en grand, en déployant une mascotte et des chants, en plus de l'écran géant.

Deux licenciés de l'ASSA, dont Mehdi, qui porte le fameux chapeau arboré par Yann Schrub lors des grandes compétitions © Radio France - Jules Hauss

Avant sa course, Yann Schrub confiait à France Bleu Lorraine Nord que l'objectif était surtout d'apprendre : "Si je ne réussis pas la course, il y aura des erreurs qu'il faudra corriger. Ce sera forcément une préparation pour les Jeux olympiques de Paris et d'ailleurs, c'est ce que tout le monde a en tête en ce moment."

Yann Schrub a brillé sous les yeux d'Hamid Meziani, l'ancien détenteur du record du 10 km à Sarreguemines, qui a épaulé Yann dans ses jeunes années © Radio France - Jules Hauss

Son club, lui, espère surfer sur cette vague olympique pour attirer du monde dans ses rangs. "C'était un budget de faire venir cet écran géant, mais on voulait rassembler nos licenciés et les habitants. Évidemment avoir un sportif du niveau de Yann c'est une chance. Avec Michel Munsch, notre athlète paralympique, on va potentiellement avoir deux de nos licenciés aux Jeux de Paris. On espère que ça va inspirer des jeunes pour s'inscrire" explique Christian Goepfert le président du club.

Le fan club de Yann Schrub à Sarreguemines © Radio France - Jules Hauss

Yann Schrub a glissé un petit mot à ses fans de Sarreguemines lors de son interview d'après course sur France 2. Il a ensuite pu faire la fête avec les près de 50 supporters mosellans qui ont fait le déplacement à Budapest.