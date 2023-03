Tous les dossards de la Marseille-Cassis sont pris

Il fallait être rapide pour avoir un dossard sur la Marseille-Cassis. La course à pied affiche déjà complet, seulement trois semaines après l'ouverture des inscriptions. 20.000 dossards ont trouvé preneurs. Les athlètes s'élanceront pour 20km entre Marseille et Cassis, via la célèbre (et cruelle) montée de la Gineste.

La renommée internationale de la Marseille-Cassis n'est plus à prouver. Cinquante nationalités sont représentées parmi les coureurs, de tous les continents. La dernière édition a été remportée par le français Hassan Chahdi, chez les hommes et l'éthiopienne Addisie Mislenew Andualem chez les dames. La 44ème édition partira le dimanche 29 octobre.