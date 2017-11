Tous les Francs-Comtois à suivre en cet hiver olympique 2018

A deux mois et demi des JO 2018 en Corée du Sud, c'est le top départ de la nouvelle saison mondiale, ce vendredi en Finlande, pour les Francs-Comtois du ski nordique. Ils seront encore une dizaine en piste cet hiver, avec en plus le grand retour de Jason Lamy Chappuis après deux ans de retraite.

C'est en Finlande, à Ruka, que se dispute à partir de ce vendredi et jusqu'à ce dimanche (26 novembre) la manche d'ouverture de la nouvelle saison de coupe du monde de combiné nordique. Et de ski de fond, aussi. Au même endroit, également, c'est déjà la deuxième étape de l'hiver en saut à skis. Et en biathlon, la saison mondiale débutera ce dimanche en Suède (Oestersund).

A 31 ans, le Jurassien Jason Lamy Chappuis vise une médaille par équipe aux JO 2018 pour son grand retour à la compétition après deux ans de retraite sportive © Maxppp - Anders Winklund

A deux mois et demi des JO 2018 de Pyeongchang en Corée du Sud - l'objectif majeur de l'hiver pour tous les athlètes mondiaux - (9 au 25 février), voici la revue d'effectifs des nombreux Francs-Comtois sélectionnés dans les différentes équipes de France de ski nordique que France Bleu Besançon va encore suivre durant tout cette saison olympique !

Combiné Nordique

Jason Lamy Chappuis

François Braud

Laurent Mühlethaler

Hugo Buffard

Le Franc-Comtois François Braud (31 ans) est notamment vice champion du monde 2015 et médaillé de bronze des derniers Mondiaux 2017 de combiné nordique © Maxppp - Fredrik Von Erichsen

Biathlon

Quentin Fillon-Maillet

Anaïs Bescond

Célia Aymonier

La biathlète jurassienne Anaïs Bescond est la n°1 française actuellement après avoir réalisé la meilleure pré-saison de sa carrière, à 30 ans © Maxppp - Mike Sturk

Ski de fond

Alexis Jeannerod

Valentin Chauvin

Anouk Faivre-Picon

Aurore Jean

Le Jurassien Quentin Fillon-Maillet (25 ans) a déjà signé cinq podiums individuels en coupe du monde de biathlon © Maxppp - Pierre Teyssot

Saut à skis