Tout Rennes Court : 600 bénévoles et un gros dispositif déployé pour la 41e édition

Ce week-end se tient la 41e édition de Tout Rennes Court. L'événement est organisé par l'association Coursss, son président Cyril Patrault était l'invité de France Bleu Armorique ce vendredi matin à 7h45.

France Bleu Armorique : Combien y'a-t-il de participants cette année ?

Cyril Patrault : On a inscrit 10 500 participants auxquels il faut rajouter tous les participants de la marche Colombia et tous les enfants qui courent depuis hier dans les parcs rennais. C'est plus que l'année dernière puisqu'on était sur une édition réduite en raison du Covid mais c'est moins qu'en 2019. C'est normal, toutes les courses de la région perdent en moyenne entre 15 et 20% de participants.

Neuf courses sont au programme samedi et dimanche. Pouvez-vous nous les détailler ?

Je vais commencer par la marche Colombia qui a lieu samedi après-midi pour la lutte contre le cancer du sein, dans le cadre d'Octobre rose. Quant au dimanche, on passe sur la partie sportive où on va commencer par un semi-marathon suivi d'un dix kilomètres populaire. En milieu de journée, on va retrouver deux dix kilomètres réservés aux élites, un dix kilomètres hommes et un dix kilomètres femmes. Tout le monde passera cette année sur devant la mairie, devant ou derrière le Parlement de Bretagne. Pour les grands parcours, évidemment, ils vont voir beaucoup plus de choses les quais, la tour des horizons, etc. Quant à l'après-midi, ils trouveront aussi de belles choses puisqu'il feront face au Palais Saint-Georges à un moment de leur course avant de remonter vers le Parlement.

Il est prévu que ça grimpe un peu sur certains parcours ?

Ah oui, on n'a pas été sympa avec les coureurs, c'est vrai. Notamment les coureurs du semi qui devront passer deux fois la côte de la Duchesse-Anne, au pied du parc du Thabor. Donc là, évidemment, la deuxième fois risque de faire très très mal.

Vous devez surveiller la météo de très près, ça donne quoi ce week-end ?

Oui et on est rassuré, la pluie ne doit arriver que lundi, c'est une très bonne chose pour nous. On aura un temps idéal puisqu'il ne fera pas chaud, pas de pluie et un temps sec, donc c'est parfait.

Au-delà de l'aspect sportif, cette course est aussi une question de santé. Des conférences sont prévues sur ce thème ?

Dès ce soir, il y a une conférence gratuite sur le thème de la santé, sur l'impact de l'activité physique sur la santé et le bien-être, avec l'intervention d'un certain nombre de conférenciers de l'université Rennes 2 et des médecins.

Tout Rennes court, c'est aussi une très grosse organisation. Quels sont les dispositifs mis en place ce week-end ?

C'est assez énorme, je le découvre puisque c'est ma première année. Il y a beaucoup de dispositifs et environ 600 bénévoles qui sont déployés sur le terrain, sur le territoire rennais, pour sécuriser les parcours. C'est ça le cœur de notre préoccupation : la sécurisation des parcours et organiser la partie festive qui se passe sur l'esplanade. Evidemment, il y a tous les arrêtés de circulation qui ont été un peu modifiés avec pas mal de déviations. On a essayé d'avoir le moins de gêne possible pour les habitants rennais. On est conscient que ça crée une gêne pour les habitants. Mais si on veut avoir cet événement, on n'a pas d'autre choix que de passer dans les rues.