Tout savoir pour assister au FISE édition 2023 qui se tiendra à Montpellier du 17 au 21 mai

Crée par un jeune étudiant de « Sup de Co » à Montpellier en 1997, le FISE, dès sa première édition, a su conquérir les foules comme les professionnels et sportifs de hauts niveau spécialisés dans les sports extrêmes et urbains pour aujourd'hui un événement incontournable du sud de la France.

Du 17 au 21 mai 2023, la ville de Montpellier va donc à nouveau vibrer au rythme du plus grand rassemblement de sports urbains organisé dans le monde, qui promet de convier riders, spectateurs, artistes et fans à célébrer leurs passions lors de ce rendez-vous devenu incontournable.

En cette année décisive, à près d’un an des Jeux Olympiques de Paris, l’attention sera, entre autres, portée sur le Breaking qui s’inscrira pour la première fois de son histoire au calendrier Olympique en 2024. Intégré au FISE en 2019, le Breaking rassemblera à Montpellier les B-Girls et B-Boys les plus talentueux de leur génération sur une étape WDSF Breaking for Gold World Series. Une compétition de premier ordre qui permettra de faire le point sur les espoirs de médailles à un an des JO.

Pour cette nouvelle édition 2023, vous retrouverez les compétitions dans les disciplines suivantes :

BMX Freestyle Park,

BMX Flatland

Skateboard

Roller Freestyle

Trottinette Freestyle

Parkour

Breaking

Sans oublier une multitude d'animations pour découvrir et vous initier à toutes ces disciplines, encadrés par des pros!

Le plan de la manifestation

Cette année encore, le Fise se déroule sur les berges du Lez, au cœur de Montpellier, et c'est facilement accessible en utilisant le tramway, le vélo, votre skateboard ou vos petits pieds ! Plus d'infos disponibles ici

Le déroulé de l'édition 2023

Pour faire votre choix sur les 6 journées du Fise, voici le lien pour accéder au programme.

France Bleu Hérault partenaire du FISE sera présent sur le site tout au long de l'événement pour des émissions en direct :